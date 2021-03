Obituário - 15 de março de 2021

Ademir Medici



15/03/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

João Dias de Magalhães, 93. Natural de Serrinha (Bahia). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 12, no hospital de campanha da UFABC. Vale dos Pinheirais.

Tereza Jesus Silva Macedo, 93. Natural de Jacobina (Bahia). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Del Pezzo, 92. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 12. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Annita de Castro Borsari, 90. Natural de Pindorama (São Paulo). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Santina Leite Salles, 90. Natural de Piracaia (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Irineu Perin, 87. Natural de Amparo (São Paulo). Residente em Santo André. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Armando Cesário Pestana, 83. Natural de Portugal. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Thereza Bueno Ferreira, 82. Natural de Bauru (São Paulo). Residia no bairro Gonzaga, em Santos (São Paulo). Dia 12, em Santo André. Memorial Santos (São Paulo).

Irene Ignelzi, 81. Natural da Itália. Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alzira Moreira de Castro, 79. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 12, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Guilherme Monteiro, 79. Natural de São Paulo do Potengi (Rio Grande do Norte). Residia na Vila Mazzei, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Espedito Flavio da Silva Gomes, 77. Natural de Panelas (Pernambuco). Residia em São Paulo, Capital. Dia 12, em Santo André. Jardim da Colina.

José Ferreira Filho, 75. Natural de São Pedro do Turvo (São Paulo). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 12, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia, em Santo André. Cemitério Municipal de São Pedro do Turvo (São Paulo).

Maria das Mercês Sousa, 74. Natural de Nhandutiba (Minas Gerais). Residia no Jardim Bom Pastor, em Carapicuiba (São Paulo). Dia 12, em Santo André. Cemitério Municipal de Carapicuiba (São Paulo).

Manoel Pereira Garcia, 72. Natural de Lucélia (São Paulo). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 12. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Lucilia de Jesus Frnandes, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 12, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

José Antonio do Carmo Costa, 67. Natural de Santo André. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Ezidio Ferreira, 66. Natural de Nossa Senhora das Graças (Paraná). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Motorista. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Clarice Alves Mariano Ferreira, 62. Natural de Marília (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Fiscal. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo Curuçá.

Josenaldo Oliveira da Silva, 62. Natural de Surubim (Pernambuco). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geraldo Vitor dos Santos, 58. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 12. Vale dos Pinheirais.

Solange dos Santos Borsari, 56. Natural de Santo André. Residia na Vila Eldízia, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcio Minguini, 53. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Investigador policial. Dia 12. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Marcos Roberto Menezes, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Eletricista. Dia 12. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, São Paulo. Capital.

Genildo Rodrigues da Silva, 50. Natural de Jundiá (Alagoas). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Pedreiro. Dia 12, em Santo André. Cemitério de Vila Nova Cachoeira, em São Paulo, Capital.

Roberto Luiz, 48. Natural Diadema. Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Autônomo. Dia 12. Jardim da Colina.

Marilda Carneiro de Moura, 46. Natural de Santo André. Residia no Centreville, em Santo André. Vereadora. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rodrigo Czerniak Matos, 43. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Bangu, em Santo André. Estudante. Dia 12. Jardim da Colina.

Elisangela Brasil, 43. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Vera Cruz, em São Paulo, Capital. Dia 12, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.



SÃO BERNARDO

Maria Apparecida Igual Carraro, 96. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 12, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

João Vicente Cavalheri, 90. Natural de Monte Aprazível (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Carlindo Queirós da Silva, 89. Natural de Saloá (Pernambuco). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério da Paulicéia.

Maria da Silva Barbi, 84. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Maria Bru Netto, 82. Natural da Espanha. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 10. Memorial Planalto.

Helioda Silva, 76. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Vanderlei Almeida Saraiva, 75. Natural de Queiroz (São Paulo). Residia em São Paulo, Capital. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério do Carmo, em São Paulo, Capital.

Expedita Moreira Simplício, 74. Natural de Mombaça (Ceará). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 10. Vale da Paz.

Idelicia Valero de Jesus, 73. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 10. Vale dos Pinheirais.

Levi Arcanjo de Jesus, 73. Natural de Januária (Minas Gerais). Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Aldo Domingues de Oliveira, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Severino Ferreira da Silva Filho, 70. Natural de Limoeiro (Pernambuco). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Nedir Pinheiro dos Santos, 70. Natural de São Miguel das Matas (Bahia). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Cleide Favero Rosa, 69. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Vanir Lima de Souza, 69. Natural de Vera Cruz (São Paulo). Residia em São Paulo, Capital. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Francisca Donata dos Santos, 67. Natural de Vitorino Freire (Maranhão). Residia na Vila Balneária, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Maria de Fátima Pereira, 67. Natural de Antenor Navarro (Paraíba). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Francisco Barbosa Filho, 65. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.



D I A D E M A

Cleonice Alves dos Santos, 88. Natural de São Caetano (Pernambuco). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Janelina Rosa do Nascimento, 85. Natural de Barra do Mendes (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

João Leite de Araujo, 83. Natural de São Pedro do Piauí (Piauí). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Maria Gomes Coelho, 79. Natural de Deputado Irapuã Pinheiro (Ceará). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Maria do Carmo Silva Vicente Rio, 78. Natural de Piracicaba. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 12 Vale da Paz.

Maria Dionísio dos Santos, 78. Natural de Anadia (Alagoas). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 12. Vale da Paz.

José Paulo de Morais, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Diadema. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério Municipal.

Maria Izabel Christe Pereira, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Praia Paulistinha, em São Paulo, Capital. Dia 12. Cemitério Municipal de Parelheiros, em São Paulo, Capital.

Walter Coutinho Rodrigues, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Médico-veterinário. Dia 12, em Santo André. Vale da Paz.

Luiz Carlos de Souza, 58. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Reginaldo Rufino Lima, 53. Natural de Inhuma (Piauí). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Audair de Sousa Pereira, 48. Natural de Ico (Ceará). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Vendedor. Dia 12, em Santo André. Vale da Paz.

Denis Fernando Martins, 37. Natural de Diadema. Residia em Eldorado. Dia 12. Vale da Paz.



M A U A

Teonila Rosa de Aguiar, 103. Natural de Rio do Prado (Minas Gerais). Residia em Mauá. Dia 10, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Elisa Mometto da Silva, 88. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 12, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Alcides dos Santos, 79. Natural de Mauá. Residia em Mauá. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.

Valter Pereira Borges, 66. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Manoel Artur da Silva, 90. Natural de Atalaia (Alagoas). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 12, em Santo André. Cemitério São José.

Salvador Francisco Damaceno, 81. Natural de São Gonçalo dos Campos (Bahia). Residia na Vila Tavolaro, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

Márcia Juliani, 67. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 12, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Roberto José da Silva, 46. Natural de Mauá. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Operador de dobradeira. Dia 12, em Santo André. Cemitério São José.