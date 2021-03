Whindersson Nunes revela quais são os planos para o parto de seu primeiro filho com Maria Lina

14/03/2021 | 15:11



Como você viu no último sábado, dia 13, Whindersson Nunes comentou em uma entrevista ao canal oficial no YouTube de Rafinha Bastos o quanto a sua noiva, Maria Lina, o ajudou no processo da depressão e a enfrentar as crises causadas pelo problema.

O humorista que está esperando o seu primeiro filho com a estudando revelou ainda na mesma entrevista o quando os dois sonham com um parto humanizado para João Miguel.

- A gente optou por ser humanizado, de botar no colo da mãe antes de tudo. Papai que vai cortar o cordão umbilical.

Além disso, e mesmo bem cedo, o comediante revelou no bate-papo que pretende evitar ao máximo a exposição de seu primeiro filho.

- Não quero exposição toda hora de mesversário. Não vamos fazer mesversário vestido de abelha. Não vou ficar usando [a criança]. Não quero que meu filho olha para trás e fale: 'O que você fez da minha vida? Eu não queria ser famoso'. A Maria fala que eu me preocupo muito com coisas de quando o menino tiver 18 anos [de idade]. Fico um pouco preocupado com isso. É uma preocupação para sempre. Eu sou muito dramático.