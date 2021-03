Jennifer Lopez e Alex Rodriguez desmentem relatos de que o noivado teria chego ao fim: As informações são imprecisas

14/03/2021 | 15:11



Como você acompanhou, na última sexta-feira, dia 12, foi noticiado que Jennifer Lopez e seu noivo, Alex Rodriguez, haviam terminado o relacionamento de quatro anos sob rumores de traição. Essa informação, no entanto, parece não estar totalmente correta já que Alex afirmou na tarde do último sábado, dia 13, que não estaria solteiro.

De acordo com a People, o ex-jogador de beisebol foi abordado por fotógrafos enquanto entrava em uma academia, e teria afirmado que ainda estava comprometido com a cantora. Pouco tempo depois, o casal teria enviado um comunicado para a Reuters no qual afirma que, apesar de não estar passando por bons momentos, o relacionamento não havia chego ao fim:

Todos as informações são imprecisas. Estamos trabalhando em algumas coisas.

O veículo ainda conta que uma fonte próxima ao casal contou que J-Lo e A-Rod estão realmente passando por uma fase difícil, agravada pelo ato de estarem trabalhando em locais muito distantes, mas que ainda estão tentando salvar o relacionamento:

Eles nunca terminaram oficialmente e já até falaram sobre isso, mas ainda estão juntos. Eles atingiram uma fase difícil. Mas não se separaram. Ela está trabalhando na República Dominicana e ele em Miami, então é difícil nos vermos, especialmente com quarentena e COVID, mas eles querem tentar ficar juntos.

A fonte ainda teria afirmado que a atriz Madison LeCroy, apontada como pivô da suposta separação, não teve qualquer influência na fase difícil enfrentada pelo casal.

Enquanto isso, parece que Jennifer Lopez está se aproximando cada vez mais de Lenny Kravitz, seu amigo de longa data e com quem está gravando seu novo filme, Shotgun Wedding. De acordo com o New York Post, os dois têm sido frequentemente vistos na companhia um do outro - e a cantora teria até mesmo pedido para o pai da atriz Zoë Kravitz que desse aulas de violão para sua filha, Emme.