Região dispõe de 365 postos na semana

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



14/03/2021 | 00:07



Apesar de o Grande ABC entrar na fase emergencial a partir de hoje, existem 365 vagas disponíveis que podem ser preenchidas virtualmente.

Destaque para nova clínica fisioterapia e terapia ocupacional humanizada, no bairro Campestre, em Santo André, que recebeu investimento de R$ 350 mil. O Grupo Atitude vai contratar dez profissionais para as áreas de recepção, limpeza, fisioterapia, terapia ocupacional e ortopedia. O cenário do novo coronavírus acabou estimulando a abertura. “Nós temos muitas pessoas que estão precisando de bom tratamento de fisioterapia. Muitas clínicas fecharam durante a pandemia”, afirma Maria Aparecida Pereira Machado, Diretora Executiva do Grupo Atitude. “Muitas pessoas estão trabalhando em casa com posturas inadequadas. O índice de dores nas costas aumentou muito. Nos últimos seis meses de 2020, depois da palavra Covid, o termo mais pesquisado no Google foi dor nas costas. As pessoas aumentaram seu comportamento sedentário com postura parada, deitada e sentada. Isso agravou muito o estado de saúde das pessoas e, com mais dores no corpo, a procura por tratamento cresceu.” Interessados devem enviar currículo para contato@grupoatitude.net.br até hoje.

O supermercado Sonda está contratando duas pessoas para a unidade de São Caetano. Uma delas é para o primeiro emprego, para a qual é preciso ter mais de 18 anos e ensino médio completo ou em curso. Currículo deve ser enviado para diversidade@sonda.com.br. A outra vaga não possui especificação, apenas é pedido que no assunto do e-mail curriculos@sonda.com.br se coloque a região onde mora.

Quantos aos centros públicos municipais, existem 230 chances no de São Caetano, basta consultar em Portal de Emprego da Prefeitura de São Caetano (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br).

Em São Bernardo, a CTR (Central de Trabalho e Renda) disponibiliza 44 postos de trabalho, sendo 30 para instalador de centrais telefônicas. Interessados devem enviar currículo para o e-mail ctr@saobernardo.sp.gov.br.

O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André conta com 28 posições, como nove para caldeireiro montador e duas para ajudante de pintor industrial. Inscrições devem ser feitas pelo portal do governo federal Emprega Brasil (https://empregabrasil.mte.gov.br).

O endereço é o mesmo para se inscrever às 27 vagas do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires, a exemplo de dez para técnico de redes (telecomunicações) e dez para técnico em fibras ópticas.

Em Diadema, o CPETR disponibiliza quatro postos, sendo um para operador de Caldeira e um para marceneiro. Interessados devem enviar e-mail para vagas.emprego@diadema.sp.gov.br.

A Luandre tem 20 chances, a exemplo de analista de negócios pleno e analista de suprimentos (ambos de R$ 5.500 a R$ 6.000). Cadastro em candidato.luandre.com.br.