Após tentar relaxar regras, São Caetano promete fiscalização 24 horas e bloqueios

Diante da negativa da juíza Ana Lucia Fusaro, da 2ª Vara Cível, na sexta-feira, sobre o pedido feito pela Prefeitura de São Caetano para voltar para a fase laranja do Plano São Paulo quando todo o Estado inicia amanhã fase emergencial, a mais restrita de todas, o prefeito Tite Campanella (Cidadania) fez pronunciamento ontem, pelo Facebook.

Ele afirmou que, mesmo com a decisão, a gestão está estudando mecanismos para que, principalmente, os pequenos empreendedores da cidade não sejam tão prejudicados. “A Prefeitura está planejando junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico algum tipo de benefício para auxiliar esse setor. O estudo está em fase embrionária e isso precisa ser feito com base na parte orçamentária da cidade.” Tite ainda reforçou que, em alguns dias, a cidade contará com mais 40 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para atender pacientes com Covid-19, sendo dez para munícipes e 30 para pessoas das outras cidades do Grande ABC.

Sobre fiscalizar o descumprimento das regras que começam amanhã – como redução do horário de funcionamento dos comércios essenciais e proibição da abertura dos outros – o chefe de Gabinete da cidade, Bruno Vassari, afirmou que as equipes, formadas por GCM (Guarda Civil Municipal), PM (Polícia Militar), Departamento de Vigilância Sanitária e Departamento de Fiscalização do município, estão preparadas para atuar 24 horas em São Caetano. “Hoje temos duas equipes pela manhã e outras duas à noite”, explica Vassari.

Ele detalha que os grupos estão autorizados a notificar e lacrar estabelecimentos. “Primeiro notificamos, caso não se adequem, multamos a partir de R$ 5.000, não havendo limite de valor.”

Outra medida utilizada é o bloqueio de trânsito. “Iniciamos na sexta-feira na Avenida Goiás. A ideia é parar os carros e pessoas que estiverem circulando em horários não permitidos. Isso será feito em outros pontos estratégicos, como a Rua Visconde de Inhaúma. É espécie de blitz”, cita Vassari.

Outras prefeituras também intensificaram as ações de fiscalização. Em Santo André, desde o início da pandemia, no ano passado, foram realizadas 191 monitoramentos, 90 orientações, termos de compromisso, multa e quatro interdições. Com atuação mais forte de policiais, em São Bernardo a fiscalização foi intensivada conforme cresceu a demanda por nos leitos de UTI.