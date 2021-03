Ribeirão tem sétima morte de paciente na fila da UTI

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



13/03/2021 | 23:20



A Prefeitura de Ribeirão Pires confirmou na tarde de ontem a morte do sétimo paciente que aguardava por um leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por meio da Cross (Central de Regulação de Serviços de Saúde) do governo do Estado. Trata-se de uma mulher de 59 anos, que estava internada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Luzia e não resistiu.

Até ontem, o Grande ABC totalizava 12 mortes de pessoas que precisavam de internação, mas não foram socorridas: sete em Ribeirão Pires, três em Mauá, uma em Diadema e uma em Rio Grande da Serra.

Segundo dados informados pelas prefeituras da região ontem e na sexta-feira, 98 indivíduos aguardam por leitos de internação, sendo 72 para UTI e 26 para enfermaria.

ATUALIZAÇÃO

Com dados divulgados por apenas três das sete cidades, o Grande ABC registrou ontem mais 822 novos casos de Covid-19. Também foram notificados 22 óbitos em decorrência das complicações da infecção pelo novo coronavírus.

No total, a região tem 140.091 pessoas contaminadas e 4.901 mortes. A recuperação já foi alcançada por 128.206 pacientes.

O Estado de São Paulo atingiu ontem a marca de 2.195.130 casos de Covid-19 e 63.965 vítimas fatais. A ocupação dos leitos de UTI no Estado era de 87,6% e na região metropolitana, 89,1%.

Em todo o País, já são 11.439.558 contaminados e 277.102 mortes. Mais de 10 milhões de pessoas se recuperaram.