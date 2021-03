São Bernardo e Diadema inciam vacinação para faixa etária de 75 e 76 anos

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



13/03/2021 | 23:20



As Prefeituras de São Bernardo e Diadema anteciparam para ontem o início da vacinação de pessoas com 75 e 76 anos contra a Covid-19. Em São Bernardo, a vacinação foi realizada em cinco postos avançados espalhados, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e foi necessário agendamento prévio. Em Diadema, as 20 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) funcionaram das 8h às 16h. Nos dois municípios, foram aplicadas 4.549 doses.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve no posto do Paço Municipal, em modelo drive-thru, para receber a primeira dose. Lula estava na companhia do ex-ministro da saúde na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e deputado federal, Alexandre Padilha (PT) (leia mais abaixo). A cidade vacinou ontem 3.044 pessoas.

Em Diadema, o prefeito José de Filippi Junior (PT), esteve na UBS ABC, no bairro Taboão, para acompanhar a imunização. Durante todo o dia, foram vacinadas 1.505 pessoas com mais de 75 anos. O prefeito declarou que a cidade está em busca de comprar vacinas, mas destacou que é o Ministério da Saúde quem tem que tomar à frente nas negociações. “A nossa estrutura tem capacidade para vacinar 10 mil pessoas por dia, mas as doses estão chegando a conta-gotas.”

Filippi relatou que a cidade estima que 30 mil doses seriam suficientes para imunizar grupos definidos como prioritários, como profissionais da educação, coletores de lixo, trabalhadores do sistema de transporte público, entre outros, e que a Secretaria de Saúde dispões de R$ 3 milhões para investir nas doses. O petista não descarta, à exemplo de Santo André, se necessária, usar recursos de fundos municipais para a aquisição de imunizantes.

ANSIEDADE

Logo cedo, antes da abertura da UBS, alguns idosos já aguardavam pelo atendimento. O aposentado Urbano dos Santos Carneiro, 75 anos, vai esperar estar totalmente imunizado para abraçar os familiares, os amigos, os conhecidos e até os desconhecidos. “É um grande presente que estamos ganhando. É o prolongamento da nossa vida”, celebrou.

Francisca Lopes, 75, foi se vacinar e espera pela hora em que os irmãos também poderão se imunizar. Eles são em quatro migrantes nordestinos, entre 81 e 71 anos, que não se encontram e não se abraçam há um ano. “Quando todo mundo estiver vacinado, a gente vai se reencontrar”, declarou, animada.

A Secretaria de Saúde de Diadema já imunizou 90% dos moradores da cidade com mais de 80 anos. Na faixa etária de 80 a 84, 100% já tomou a primeira dose; de 85 a 89, 89% já foi imunizado, e acima de 90 anos, 68% já tomaram a vacina. “Estamos em uma busca ativa com essa população, ofertando tanto a imunização em casa, como o transporte para quem quiser vir à UBS, mas não tem meios próprios”, explicou a secretária de Saúde do município, Rejane Calixto.

SEGUNDA DOSE

Santo André iniciou ontem a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac em idosos com mais de 85 anos. Foram aplicadas 3.001 doses e a vacinação segue neste domingo, nos quatro pontos drive-thru e em oito unidades de saúde.

Lula recebe a primeira dose da Coronavac

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 75 anos, recebeu ontem, no drive-thru do Paço Municipal de São Bernardo, a primeira dose da Coronavac, vacina do Butantan. A cidade deu início à imunização de pessoas com 75 e 76 anos. O petista revelou que “era “exatamente” o imunizante que gostaria de tomado, mas que não importa a origem da vacina, desde que comprovada a eficácia. “É imprescindível.”

Após a aplicação, acompanhado do ex-ministro da Saúde da gestão de Dilma Rousseff e das Relações Institucionais do Lula, além de deputado federal Alexandre Padilha (PT), o petista alfinetou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). “Precisamos combater os negacionistas, que ficam falando bobagens. O presidente da República precisa parar de ser ignorante, o seu ministro da Saúde também.”

Lula defendeu a compra de imunizantes por empresários. “É importante que as empresas que querem que seus trabalhadores vão trabalhar comprem vacina.” O Congresso havia autorizado a aquisição dos imunizantes, mas com a exigência de que as doses sejam entregues ao SUS (Sistema Único de Saúde), responsável pelo PNI (Plano Nacional de Imunização). O ex-presidente reforçou ainda a ideia de que o Brasil tenha sua própria vacina. “País que tem institutos como a Fiocruz e o Butantan não tem por que não ter vacina própria.” E completou: “o governo federal tem que assumir a responsabilidade de comprar vacina para todo mundo e distribuir, para que todos tenham direito”.

(Colaborou Francisco Lacerda)