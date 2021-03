Santo André tenta vencer novamente como visitante

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



13/03/2021 | 23:20



O Santo André volta a campo hoje, pelo Campeonato Paulista, em busca de sua segunda vitória como visitante. Depois de vencer a Ponte Preta, em Campinas, desta vez o Ramalhão desafia o Red Bull Bragantino, às 19h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Entretanto, apesar do pensamento em voltar para o Grande ABC com os três pontos, a equipe sabe também das dificuldades que serão impostas pelo adversário, que integra a Série A do Brasileiro.

“É um time que prioriza a posse de bola, que faz marcação e pressão no adversário. Quando eu estava no Cuiabá tive o privilégio de jogar contra eles, é um time que nós temos que ficar ligados o tempo todo até porque tem muito jogadores de qualidade”, disse o volante Marino. “O Paulista é muito difícil, são apenas 12 jogos na primeira fase e tem que estar sempre somando. Nós estamos no caminho certo, indo para Bragança buscar os três pontos. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar, mas vamos dar o nosso melhor para sair com o resultado positivo”, emendou o jogador, que terá a companhia de Vitinho Schimith (recuperado da Covid) à frente da zaga.