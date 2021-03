São Caetano vai para o tudo ou nada contra o Corinthians

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



13/03/2021



Com um ponto conquistado em nove disputados, o São Caetano parte para o tudo ou nada contra o Corinthians, às 19h de hoje, no Estádio Anacleto Campanella. Depois da derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, na quinta-feira, o Azulão não teve muito tempo para recuperar os jogadores. No entanto, é momento de superação.

"Tentamos descansar e recuperar os jogadores. Será difícil, sabemos disso, mas é um jogo em casa e precisamos nos recuperar no campeonato”, declarou o técnico Wilson Júnior, que reencontra adversário no qual tem grande identificação. “É sempre legal enfrentar o Corinthians. Tive história lá dentro, foi o clube que me formou, cheguei com 13 anos e fiquei até os 21. Tenho carinho grande, sempre me abriu as portas que precisei. Mas hoje estou do outro lado e vou dar o melhor para sair vitorioso”, admitiu.

É possível que o treinador faça algumas mudanças no time que perdeu para o Palmeiras. O meia Marcinho, que entrou muito bem na segunda etapa, tem chance de iniciar entre os titulares.

Já do lado alvinegro do confronto, o técnico Vagner Mancini tem as voltas do goleiro Cássio, do lateral Fagner e do volante Gabriel, recuperados do coronavírus. Com Cantillo suspenso e Roni sem condições de atuar por causa da Covid-19, Gabriel deve ganhar a companhia de Araos e Cazares no setor de armação.