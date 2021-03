Invicto, Água Santa tem pela frente o Sertãozinho

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



13/03/2021 | 23:20



Embalado por seus 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista da Série A-2, com três jogos e três vitórias, sendo a última delas por 3 a 0 sobre a Portuguesa, o Água Santa recebe hoje, às 15h, no Estádio do Inamar, o Sertãozinho, em busca de somar mais três pontos e se manter no topo da classificação. Um fato que vem se repetindo, mas não tem trazido problemas é que o técnico Sérgio Guedes ainda não conseguiu repetir a escalação, mas, a resposta do grupo vem sendo positiva.

“Vamos sempre criar estímulo à concorrência. Todo mundo busca seu espaço e vai ter suas oportunidades. É um grupo de atletas que está se preparando para as dificuldades que estão por vir. A gente precisa saber cuidar, porque é competição que exige atenção contínua”, disse o treinador. Já o meia Luan Dias projetou o adversário de hoje. “É um time que vai dificultar bastante, mas vamos para cima, dar nosso melhor como fizemos contra a Portuguesa.”