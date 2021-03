Dérbi batateiro acontece em Campinas com rivais sob pressão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



13/03/2021 | 23:20



O primeiro dérbi batateiro entre São Bernardo FC e EC São Bernardo vinha gerando grande expectativa nos clubes e nas torcidas pela rivalidade que os times desenvolveram – sobretudo fora de campo – nos últimos tempos. Porém, ambos foram surpreendidos com a transferência da partida para o Estádio Brinco de Ouro (foto), em Campinas, em razão do veto da Federação Paulista de Futebol ao 1º de Maio, por causa das más condições do gramado. Assim, os times se encontram a partir das 15h de hoje, pela quarta rodada da Série A-2 estadual, em campo neutro, mas sob pressão, afinal nenhum venceu ainda no torneio: o Tigre colecionou três empates e o Cachorrão, três derrotas, o que dá ao confronto clima de decisão.

O fato de ser um clássico vem mexendo tanto com aurinegros quanto com alvinegros. “Os jogadores estão motivados, felizes e animados com a possibilidade de representar o clube em jogo dessa importância. Tem toque especial por serem dois times da mesma cidade, mas são os mesmos três pontos em jogo e o que estamos buscando é o primeiro triunfo. O que falta é tranquilidade e capricho, finalizar melhor”, afirmou o técnico do São Bernardo FC, Ricardo Catalá.

“Fico muito contente em poder estar presente nesse momento esportivo da cidade, já que é o primeiro clássico. Tenho uma história como jogador aqui (em São Bernardo, pelo Tigre) e agora estou construindo a de treinador. Espero conquistar o resultado positivo e, assim, pontuar com o EC São Bernardo pela primeira vez no torneio”, rebateu Renato Peixe, comandante do Cachorrão. “É uma partida que pode mudar a chave de um dos lados na competição. Espero que seja para o nosso lado”, continuou o treinador.

No São Bernardo FC, o volante e capitão Rodrigo Souza é desfalque, suspenso, após o cartão vermelho recebido contra o Atibaia. Já no EC São Bernardo, o zagueiro Alexandre segue fora, machucado.