Em bom jogo contra o Ituano, Santos vence a primeira no Paulistão

13/03/2021 | 21:11



O Santos chegou à sua primeira vitória no Campeonato Paulista neste sábado. Não somente conseguiu vencer o rival Ituano, por 2 a 1, na Vila Belmiro, como também mostrar o estilo de seu novo técnico, o argentino Ariel Holan, e a qualidade que tem a oferecer nesta temporada.

Sem Kaio Jorge, que voltou a ter dores na lesão da coxa, e Marinho, que se recupera e busca o recondicionamento após ter covid-19, a equipe mostrou o melhor de seu futebol em um belo primeiro tempo. Mesmo com desempenho inferior na segunda etapa, soube ainda administrar o resultado e manter a vitória.

No primeiro tempo, Santos e Ituano apresentaram um ritmo de jogo muito acelerado, com boa movimentação dos dois lados e excelentes oportunidades. A equipe comandada por Ariel Holan pressionou e ofereceu perigo desde o primeiro momento, marcando forte e não deixando espaços para o rival.

O placar logo foi aberto, aos 13 minutos, com lance de Lucas Braga, que recebeu a bola de escanteio de Gabriel Pirani e soube aproveitar, mandando no canto de Edson. A reação veio rápido, aos 15, com Branquinho invadindo a área, deixou a marcação para trás e balançou as redes da equipe da Vila Belmiro.

As duas equipes seguiram buscando sair do empate e, aos 19 minutos, Lucas Braga recebeu novamente de Pirani e bateu decidido, mas foi parado pela defesa de Edson. O Ituano, por sua vez, veio com Branquinho, aos 28 minutos, para dar perigo a John e quase criar vantagem perante os donos da casa.

O gol da vitória veio aos 32 minutos, quando Angelo tentou o duelo com o goleiro e deixou a sobra para Vinicius Balieiro aumentar o placar para a equipe litorânea. O excelente primeiro tempo terminou com tentativas de ambos os lados.

No segundo tempo, o Ituano seguia tentando buscar chances, especialmente com a boa atuação de Tarik, mas Santos estava ditando o ritmo de jogo, mesmo em condição mais fraca que na primeira etapa. O rival de Itu seguia com jogo mais fechado, impedindo os donos da casa de terem espaço para realizar jogadas e ainda dando sustos. Aos 32 minutos, chegando pelo lado esquerdo, o Ituano quase deixou tudo igual. Mas acabou dando espaço para o contra-ataque com Lucas Braga, que exigiu saída e bela defesa de Edson.

Até o fim, o jogo continuou acelerado e, aos 45 minutos, Lucas Braga quase ampliou a vantagem ao chegar sozinho na área mas bateu para fora.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 2 x 1 ITUANO

SANTOS - John Victor; Vinícius Balieiro, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonathan (Alex); Sandry (Alison), Gabriel Pirani, Jean Mota (Pará); Lucas Braga, Angelo (Soteldo), Marcos Leonardo (Bruno Marques). Técnico: Ariel Holan.

ITUANO - Edson; Jeferson, Léo Santos, Suéliton e Breno Lopes; Tárik, Filipe Soutto e Fernando Medeiros (Roni); Branquinho (Fernandinho), Iago e Bruno Lopes. Técnico: Vinicius Bergantin.

GOLS - Lucas Braga, aos 14 e Vinicius Balieiro, aos 33 minutos do primeiro tempo (Santos); Branquinho, aos 16 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcos Leonardo, Soteldo e Pará (Santos).

ÁRBITRO - Salim Fende Chávez.

RENDA E PÚBLICO - Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, Santos (SP)