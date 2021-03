PT reedita aliança e comporá mesa com PSDB na Assembleia

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



13/03/2021 | 23:20



O PT irá reeditar aliança histórica com o PSDB na disputa da eleição da presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo e escolheu o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT - foto) – com domicílio eleitoral em São Bernardo – para ser o nome a compor como primeiro secretário da mesa diretora da casa. A eleição interna no Parlamento paulista está prevista para ocorrer na segunda-feira.

Luiz Fernando irá integrar chapa encabeçada pelo líder do governo de João Doria (PSDB), Carlão Pignatari (PSDB), quadro indicado para entrar no páreo à presidência da Assembleia, substituindo o também tucano Cauê Macris. O deputado Rogério Nogueira (DEM) vai compor o bloco visando a vaga de segundo secretário.

A primeira secretaria é, atualmente, ocupada pelo parlamentar petista Ênio Tatto. A aliança, de acordo com Luiz Fernando, é resultado de trabalho político que vem desde o final dos anos de 1990, quando os partidos decidiram abarcar o maior número de legendas nas vagas da mesa para respeitar a representatividade das siglas dentro do Parlamento.

“Há um acordo na Assembleia, que já tem quase 30 anos e que se respeita a representatividade dos partidos. O PT vem sempre elegendo as maiores bancadas da Assembleia e, por isso, a legenda tem sempre a possibilidade de ocupar a primeira secretaria. A vaga da presidência cabe ao governo indicar”, declarou o petista.

Na Assembleia, o PT ocupa o cargo da primeira secretaria desde os idos do ano de 1996. Neste histórico, tem formado, na maioria dos pleitos estaduais, a segunda maior bancada da casa. Foi justamente em 1995, quando o ex-governador Mário Covas (PSDB) assumiu o Palácio dos Bandeirantes, que a hegemonia tucana se consolidou dentro do Parlamento e na liderança da mesa diretora.

Esta é a segunda vez que Luiz Fernando deverá exercer o posto de primeiro secretário na Assembleia. A primeira vez em que ocupou a cadeira se deu entre 2017 e 2018. Inicialmente, o PT sugeriu, além de Luiz Fernando, o deputado petista Teonilio Barba, também com reduto eleitoral em São Bernardo. Luiz Fernando foi escolhido diante de articulação junto ao partido e teve o nome selecionado ainda na semana passada.

“É muito importante para o PT ocupar a vaga na mesa diretora. A experiência é enriquecedora. Durante minha estadia na mesa como primeiro secretário pude participar da modernização da Assembleia e contribuir para a redução de custos (da casa)”, alegou o parlamentar do PT.

NOMEAÇÃO

Perto de deixar a função, o atual presidente da Assembleia, Cauê Macris, tende a ser nomeado para assumir cargo de comando na Secretaria da Casa Civil de Doria. Inicialmente, o governador escolheu o ex-ministro Gilberto Kassab (PSD) para chefiar a pasta, mas ainda antes de assumir o posto, o social-democrata pediu licença para se dedicar à sua defesa após ter sido alvo de operação da Polícia Federal. Na semana passada, o ex-ministro se tornou réu em decorrência de a Justiça Eleitoral ter aceitado denúncia de crimes como corrupção passiva, lavagem de dinheiro e caixa dois.