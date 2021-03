O campeão que o CA Pirelli revelou

Ademir Medici



Edison Jorge apenas nasceu na Capital, mas sempre viveu em Santo André. Numa cidade e num Grande ABC industriais, teve como principal ofício a tornearia mecânica. “O melhor que já conheci”, comenta o filho, Paulo Edson Jorge. E como tantos atletas formados pelo Clube Atlético Pirelli, Edison Jorge divulgou, e muito, o nome da cidade de Santo André, como pugilista e campeão que foi.

Em 2012, Memória publicou um artigo sobre ele e o boxe em geral entre nós. Neste momento difícil para a família e o esporte regional, o Banco de Dados do Diário recupera aquela memória prestada em vida ao esportista Edison Jorge e a outros grandes nomes do boxe que o Pirelli revelou.



A meca do boxe nacional

Texto: Ailson Leme Siqueira

Não soam distantes os recentes feitos na Olimpíada de Londres, 2012, quando os irmãos Falcão, Esquiva e Yamagushi foram medalhistas na categoria boxe.

Até então, a única medalha conquistada por um brasileiro no boxe foi a de Servilio de Oliveira, bronze no México em 1968.

Nas décadas de 1960 e 1970, Santo André foi a meca do boxe nacional. Muitas indústrias do Estado mantinham academias. Em destaque, a Pirelli de Santo André, que manteve a hegemonia do boxe por muitos anos. Seus atletas da categoria eram treinados por Ângelo Antonio Carollo, que foi técnico do Brasil em três olimpíadas.

Carollo lançou inúmeros boxeadores, como José Edison Jorge, Edmundo Furtado Leite, Rubens de Oliveira e José Rubinelli, que mais tarde se tornariam profissionais.

Um nome se destacou: Edison Jorge, peso pesado que defendia a academia Pirelli e lá trabalhava. Foi três vezes campeão brasileiro, quatro vezes campeão paulista, vice-campeão sul-americano em 1961, vice-campeão latino-americano em 1962, vice-campeão pan-americano em 1963. Edison Jorge chegou a representar o Brasil em lutas no Uruguai e Argentina. Enfrentou o norte-americano Lee Carr e o terceiro colocado no ranking mundial dos pesados, o argentino Oscar Bonavena.

Hoje, aposentado, José Edison Jorge vive em Santo André, no bairro Santa Terezinha.

O boxe, denominado a nobre arte, vem definhando dia a dia em todo o mundo, substituído pelo violento MMA, sigla inglesa que indica Artes Marciais Mistas.



A DESPEDIDA

E lá se vão oito anos do artigo do amigo Ailson. A sequência desta história é triste, com a partida do nosso campeão Edison Jorge, aos 81 anos.

Ele era filho de Faustino Jorge e Silvia Dorothea Jorge. Deixa a mulher, Suely Garcia Jorge, os filhos Paulo Edson, Patricia, Priscila e Poliana, e os netos Giovanni e Annajulia. Foi sepultado no Cemitério da Saudade, em Vila Assunção.

A missa de sétimo dia será celebrada neste domingo, às 10h, na Igreja Matriz de Santa Terezinha, na Praça Rui Barbosa, em Santo André.

Diário há meio século...

Domingo, 14 de março de 1971 – ano 13, edição 1485

Manchete – Governador Abreu Sodré no Grande ABC: Rodovia dos Imigrantes é a prova do novo Brasil

Disse o governador paulista, que se despedia do cargo: “Dentro de 30 meses já poderemos contar com pelo menos uma pista concluída até a Baixada Santista”.

Estado – Tomam posse amanhã (15 de março de 1971) o governador Laudo Natel, o vice-governador Antonio Rodrigues Filho e os deputados eleitos à Assembleia Legislativa paulista, dois dos quais da região: Walter Braido e Carlos Vicente Cerchiari (o CVC).

Em 14 de março de...

1901 – Circulam insistentes boatos da existência da peste bubônica na Capital.

1921 – Anúncio: chácara grande ou pequeno sítio, com casa de moradia regular, precisa-se alugar ou arrendar para avicultura, nos subúrbios da Capital, servida pela Estrada de Ferro São Paulo Railway, preferencialmente em São Bernardo (Santo André) ou Ribeirão Pires. Ofertas à Rua Cardoso de Almeida, nº 20.

1956 – Com diversas solenidades, a Pontifícia Universidade Católica de Campinas é inaugurada oficialmente, numa história iniciada em 1941 com o surgimento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, sua primeira unidade.

Pelo torneiro internacional de futebol Roberto Gomes Pedrosa, no Pacaembu, Newell’s Old Boys, da Argentina, 5, Palmeiras 2.

