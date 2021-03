Guarani domina e cria chances, mas só empata com o São Bento

13/03/2021 | 18:40



Apesar de um maior volume e de ter criado mais chances, com uma bola no travessão e outra na trave, o Guarani não conseguiu romper a defesa do São Bento e o jogo terminou empatado sem gols, neste sábado à tarde, no estádio Brinco de Ouro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O resultado deixa o Guarani com cinco pontos no Grupo D, enquanto o São Bento soma seu primeiro ponto no Grupo B após duas derrotas, com um jogo a menos.

O cenário do jogo começou com o Guarani armado no esquema 4-3-3 e com mais iniciativas ofensivas, tentando explorar a velocidade de seus atacantes leves para tentar abrir a defesa do São Bento, estabelecido no sistema no 4-4-2.

A primeira chance saiu aos oito minutos, em falta ensaiada. Bidu tocou de lado para o chute de Andrigo que acabou defendido pelo goleiro Luiz Daniel que encaixou a bola no chão.

A melhor chance, porém, saiu aos 18 minutos, num contra-ataque. Bruno Sávio recebeu a bola quase na linha central do campo e lançou para a descida de Andrigo pelo lado direito. Ele caminhou uns metros e chutou forte no alto. A bola resvalou no travessão e saiu.

Embora estivesse bem posicionado na marcação, o São Bento não chegava com perigo no ataque. Restou apenas arriscar chutes de longe, como aconteceu com Daniel Costa, aos 26, e com Ruan aos 45. Mas ambos foram para fora, confirmando a falta de pontaria dos visitantes.

O segundo tempo começou com uma mudança no São Bento, com a entrada do atacante Leilson no lugar do meia Júlio Rush, em tese para deixar o time mais agressivo. Mas o Guarani impôs uma pressão inicial e finalizou com perigo já aos 14 segundos com Bruno Sávio, exigindo boa defesa de Luiz Daniel que saltou e espalmou a bola.

O time de Sorocaba, porém, tocava bem a bola e demonstrava tranquilidade. Aos 15, Allan All fez duas trocas no time da casa, colocando Júlio César e Pablo nos lugares, respectivamente, de Tony e Renanzinho. Quase o gol saiu aos 20, quando Júlio César fez o passe para Bruno Sávio que bateu no alto e de primeira. A bola explodiu na trave esquerda do goleiro.

O time campineiro melhorou e passou a criar chances, mas com seus jogadores errando nas finalizações. Sentindo o perigo, o São Bento voltou a se fechar para garantir o empate fora de casa.

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 0 x 0 SÃO BENTO

GUARANI - Gabriel Mesquita; Éder Sciola, Romércio, Airton e Bidu; Índio, Rodrigo Andrade (Bruno Silva) e Tony (Júlio César); Andrigo (Matheus Souza), Renanzinho (Pablo) e Bruno Sávio (Rafael Costa). Técnico: Allan All.

SÃO BENTO - Luiz Daniel; Victor Guilherme (Gabriel), Dirceu, Marcão e Pablo; Escobar, Júlio Rusch (Leilson), Daniel Costa (Fábio Bahia) e Diego Tavares; Ruan (Bruno Leonardo) e Geovane Itinga (Allan Dias). Técnico: Edson Vieira.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Leonardo (São Bento).

ÁRBITRO - Ilbert Estevam da Silva.

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).