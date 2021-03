Obituário - 14 de março de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



14/03/2021 | 07:00



José Edison Jorge

(São Paulo, 17-12-1939 – Santo André, 7-3-1921)

Edison Jorge apenas nasceu na Capital, mas sempre viveu em Santo André. Numa cidade e num Grande ABC industriais, teve como principal ofício a tornearia mecânica. “O melhor que já conheci”, comenta o filho, Paulo Edson Jorge. E como tantos atletas formados pelo Clube Atlético Pirelli, Edison Jorge divulgou, e muito, o nome da cidade de Santo André, como pugilista e campeão que foi.

O peso pesado Edison Jorge defendia a academia Pirelli e lá trabalhava. Foi três vezes campeão brasileiro, quatro vezes campeão paulista, vice-campeão sul-americano em 1961, vice-campeão latino-americano em 1962, vice-campeão pan-americano em 1963. Chegou a representar o Brasil em lutas no Uruguai e Argentina. Enfrentou o americano Lee Carr e o terceiro colocado no ranking mundial dos pesados, o argentino Oscar Bonavena.

Ele parte aos 81 anos. Era filho de Faustino Jorge e Silvia Dorothea Jorge. Deixa a esposa Suely Garcia Jorge, os filhos Paulo Edson, Patricia, Priscila e Poliana, e os netos Giovanni e Annajulia. Foi sepultado no Cemitério da Saudade, em Vila Assunção.

A missa de sétimo dia será celebrada neste domingo, às 10h, na Igreja Matriz de Santa Terezinha, na Praça Rui Barbosa, em Santo André.



SANTO ANDRÉ

Maria de Almeida Vieira, 93. Natural de Jacareí (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Liber Franco da Silva, 90. Natural de Mairiporã (São Paulo). Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wilma Pereira Fontanezi, 88. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 9, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Cleonice Augusta Moraes de Oliveira, 88. Natural de Wagner (Bahia). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 11. Jardim da Colina.

Nereide Gitti, 85. Natural de Santo André. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 25. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Pedro Gonçalves de Assis, 85. Natural de São José de Piranhas (Paraíba). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 11, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonia Custódio Ivanov, 82. Natural de Garça (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Olívia Quirino de Jesus, 81. Natural de Passos (Minas Gerais). Residia em Santo André. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.

Lindalva de Lima Filho, 81. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Pensionista. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geni Viana Gonçalves, 80. Natural de Santo André. Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiza Pizoli Temporini, 79. Natural de Jaborandi (São Paulo). Residia no Jardim Maria Lídia, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 11. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Zulmiro de Jesus, 78. Natural de Caldas (Minas Gerais). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonia Maria do Nascimento, 78. Natural do Estado de Alagoas. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Del Vecchio, 77. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Gama, 77. Natural de Brumado (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Deusdedith Ribeiro dos Santos, 76. Natural de Itanhém (Bahia). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio de Angelo, 70. Natural de Santa Cruz das Palmeiras (São Paulo). Residia no Jardim Alvorada, em Santo Adré. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carmen Lúcia Cardoso, 69. Natural de Lins (São Paulo). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cláudio Alves de Oliveira, 66. Natural de Arapongas (Paraná). Residia no Jardim Santo André, em São Paulo, Capital. Dia 11, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Cleusa de Oliveira Martinin Alcará, 65. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Luiz de Souza, 63. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Fresador. Dia 11, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Sidemir dos Santos, 63. Natural de Paulistas (Minas Gerais). Residia no Parque Miami, em Santo André. Motorista. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josafá Manoel da Silva, 61. Natural de Riacho das Almas (Pernambuco). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Autônomo. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Pereira Rosa, 54. Natural de Picos (Piauí). Residia no Jardim Alzira Franco (Tamanduateí). Dia 11. Pedreiro. Memorial Jardim Santo André.

Eduardo Costa Alonso Alves, 49. Natural de São Caetano. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Motorista. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rubens Antonio da Silva, 42. Natural de Santo André. Residia em Utinga, Santo André. Autônomo. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Carlos da Silva Oliveira, 32. Natural de Santo André. Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Mecânico de manutenção. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Benedicta dos Santos Silva, 94. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Severino Lourenço da Silva, 93. Natural de São Caetano (Pernambuco). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Iracema Tedeschi Versolato, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

Eugênio Mendes Filho, 88. Natural de Birigui (São Paulo). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 8, em São Bernardo. Cemitério do Horto Florestal, em São Paulo, Capital.

Isaura Marcelino Vieira, 86. Natural de Salto Grande (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Ipaussu (São Paulo).

José Cardoso da Silva Neto, 84. Natural de Serrinha (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Domingos Bressan, 83. Natural de Jundiaí (São Paulo). Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Dia 9. Bosque da Paz.

Mauro Araujo, 83. Natural do Cedro de São João (Sergipe). Residia na Vila Campestre, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Jorge de Sousa, 81. Natural de Bauru (São Paulo). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério da Paulicéia.

Nelson do Amaral, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 8. Memorial Planalto.

José Pereira de Araujo, 78. Natural de Tabapuã (São Paulo). Residia em Praia Grande (São Paulo). Dia 9. Memorial Planalto.

Oswaldo Kokiti Ami, 78. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (São Paulo). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Tadeusz Zarebski, 75. Natural da Polônia. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério da Paulicéia.

Manoel Ramiro dos Santos, 74. Natural do Estado de Alagoas. Residia no Jardim Boa Vista, em São Bernardo. Dia 10. Memorial Planalto.

Benedita Feliciano da Silva, 72. Natural do bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 11, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Luiz Tobias de Barros Filho, 70. Natural de São Paulo, Capítal. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 11, em Santo André. Cemitério da Consolação, em São Paulo, Capital.

Nilton Severiano da Silva, 69. Natural de Aracaju (Sergipe). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Wilson Santos Ferreira, 65. Natural de Cafarnaum (Bahia). Residia em São Paulo, Capital. Dia 9, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Valmique Ponce, 64. Natural de Flórida Paulista (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Luiz Andrade de Oliveira, 62. Natural de Cedro (Ceará). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

José Ortega, 94. Natural de Sorocaba (São Paulo). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Adélia Campanharo Sarro, 81. Natural de Itapuí (São Paulo). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Pensionista. Dia 11, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Leonor Cabral Martins, 73. Natural de São Caetano. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

André Luiz Granero, 63. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Edezio Braulio Cezar, 84. Natural do Estado da Bahia. Residia na Vila Élida, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.

Maria Edite da Silva Venceslau, 83. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.

Manfred Gustavo Domke, 80. Natural de Presidente Venceslau (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 11. Memorial Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Maria Luiza Gomes de Souza, 79. Natural de Araponga (Minas Gerais). Residia em Diadema. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Neide Soares Fonseca, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério Municipal.

Carlos Alberto Moreira, 75. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.

Antonia Maria Beserra, 74. Natural de Pedra (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.

Rubem Nogueira Botelho, 72. Natural de Castelo (Espírito Santo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 11. Memorial Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Antonia Benvinda de Barros, 66. Natural de Santa Maria da Boa Vista (Pernambuco). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 11. Bosque da Paz, em Vargem Grande Paulista (São Paulo).

Abenilton José de Oliveira, 63. Natural de Ibitiba (Bahia). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 9, em São Bernardo. Vale da Paz.

Luiz Carlos de Assis, 62. Natural de Piranga (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.

Paulo Sérgio de Santana, 59. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Taboão. Dia 11. Cemitério Municipal.

Marilda Souza da Penha, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.

Célia Maria Spinola, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.

Maria Gorete Vieira, 53. Natural de Carpina (Pernambuco). Residia no bairro Taboão. Dia 11. Cemitério Municipal.



M A U Á

Valter Pereira Borges, 66. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Denilso Sérgio Mariotto, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Eliete Aparecida Melo da Silva, 60. Natural de Lins (São Paulo). Residia no Jardim Lusitano, em Mauá. Pensionista. Dia 11, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Fernando Peixoto Filho, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Angélica Assis de Oliveira. Natural de Curvelo (Minas Gerais). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



RIBEIRÃO PIRES

Abilio Magalhães Lima, 78. Natural de Palmas de Monte Alto (Bahia). Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.

Vera Lúcia do Nascimento Rocha, 68. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.

José Alves de Lima Filho, 65. Natural de Cubatão (São Paulo). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.

José Carlos Romero, 64. Natural de Santo André. Residia no Jardim Valentina, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.

Ana dos Reis Vieira de Souza, 57. Natural de Umuarama (Paraná). Residia no Jardim Itapuã, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

Alberto de Sousa, 81. Natural de Catende (Pernambuco). Residia em Ribeirão Pires. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério São Sebastião.