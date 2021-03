Deputados da região mandam mais verba para cidades de fora

Júnior Carvalho

Raphael Rocha



13/03/2021 | 23:20



Levantamento feito pelo Diário revela que o maior volume de emendas dos deputados estaduais com base eleitoral no Grande ABC tem ido para municípios de fora da região. Em 2020, as sete cidades receberam R$ 12,8 milhões em verbas indicadas pelos parlamentares, ante R$ 19,3 milhões enviadas Estado afora, ou 60% do total.

O debate sobre a representatividade do Grande ABC na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional é antigo. Em tese, quanto mais deputado oriundo da região, mais ajuda financeira externa aos municípios. No último pleito, porém, parlamentares da região intensificaram campanhas no Interior e ampliaram o eleitorado para além dos 2 milhões. Em 2018, o Grande ABC abocanhou seis cadeiras no Parlamento paulista.

Eleita sob o patrocínio da máquina pública em São Bernardo, Carla Morando (PSDB) foi a que mais enviou recursos à região no ano passado: R$ 3,4 milhões, ante R$ 1,9 milhão para municípios de fora. O ranking é seguido por Luiz Fernando Teixeira (PT), também de São Bernardo: R$ 2,8 milhões e R$ 2,3 milhões, respectivamente.

De Diadema, Márcio da Farmácia (Podemos) aparece na sequência da lista, mas as emendas para outros municípios superam os recursos para a região: R$ 2,5 milhões para as sete cidades e R$ 2,9 milhões para as demais. O mesmo ocorre com as propostas de Teonílio Barba (PT), de São Bernardo: R$ 2,3 milhões (Grande ABC) e R$ 2,9 milhões.

Os dois parlamentares que menos encaminharam emendas à região no último ano foram, na sequência, Coronel Nishikawa (PSL, São Bernardo - foto) e Thiago Auricchio (PL, São Caetano). A dupla destinou R$ 350 mil e R$ 1,32 milhão para o Grande ABC, respectivamente. Em contrapartida, os aportes a municípios de fora foram bem superiores: o militar da reserva enviou R$ 1,9 milhão e o liberal, R$ 4 milhões.

As emendas levantadas são propostas impositivas dos parlamentares à LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2020. As sugestões de repasses precisam ser executadas pelo Palácio dos Bandeirantes, mas algumas são carimbadas para o setor de saúde. Para essa área, não há registro de emendas para a região tanto de Nishikawa quanto de Thiago.

No fim do ano passado, o governo João Doria (PSDB) acordou executar R$ 20 milhões em emendas deste ano como forma de convencer os deputados a aprovarem pacote de ajuste fiscal que envolvia a extinção de empresas públicas.

Ao Diário, Thiago Auricchio alegou que destinou emendas para fora do Grande ABC levando em consideração as consequências da pandemia de Covid. “Em virtude da pandemia, optei por destinar uma parte maior dos meus recursos para municípios do Interior que possuem um orçamento baixo e foram severamente afetados pelo vírus. Recebi votos em mais de 400 cidades do Estado e seria uma grande injustiça não contribuir com o desenvolvimento econômico e social dessas cidades. O Grande ABC segue sendo prioridade do nosso mandato e minha atuação não está limitada ou apenas atrelada a destinação de emendas parlamentares”, frisou Thiago, ao mencionar compromisso com a modernização da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), a descentralização da farmácia de alto custo e destinação de verbas ao Hospital Mário Covas, em Santo André.

Nishikawa, por sua vez, contestou os dados. O parlamentar alegou que as emendas do ano passado já pagas a cidades da região totalizam R$ 600 mil. Ainda assim, a quantia não supera o valor enviado para fora.