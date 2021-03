Pandemia muda perfil do endividado da região

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



13/03/2021 | 23:20



O perfil do superendividado do Grande ABC, ou seja, aquele consumidor que tem contas a pagar, mas não possui condições de honrá-las, vem mudando com a pandemia do novo coronavírus. Se antes os motivos que levavam a essa situação eram descontrole financeiro e desemprego, hoje a redução de renda começa a fazer parte do cenário (22,2%). E, com ela, faixa de 45 a 54 anos ganha destaque, representando um terço do total – até então, parcela de 25 a 34 anos ocupava essa representatividade junto à fatia de 35 a 44 anos.

A escolaridade também foi alterada, pois antes a maior parte tinha ensino superior, agora a maioria tem ensino médio (63%). Além dessas características, o superendividado da região é, majoritariamente, mulher (58,6%), sem carro (66,7%) nem casa própria (66,7%), com dependente (66,7%) e moradora de São Bernardo (41,1%) e Santo André (31%).

Na média, essas pessoas têm renda de R$ 3.500, mas suas dívidas são quase o dobro de seus salários, e chegam a R$ 6.000. Geralmente o endividamento no Grande ABC envolve três credores. Os dados integram o PAS (Programa de Apoio ao Superendividado), convênio entre a Fundação Procon-SP e o TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). E foram levantados pelo Conjuscs (Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura) da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) a pedido do Diário.

Ao todo, ao longo de 2020, o número de superendividados na região chegou a 209 – em 2019 eram 243 e, em 2018, havia 279. “No ano passado, a pandemia chegou e deixou todo mundo assustado, o que contribuiu para que não fossem feitas novas dívidas, diante das incertezas do cenário econômico trazidas por ela. Ao mesmo tempo, havia o auxílio emergencial, o que ajudou a resolver os problemas sem acumular contas”, explica o professor de economia da USCS e especialista do PAS, Vinicius Silva. “Neste ano, embora a situação seja semelhante, existe esperança na vacina e, ao mesmo tempo, por ora, não há mais auxílio, o que pode mudar nos próximos dias, mas em valor menor (de R$ 600 para R$ 250, em média). Com isso, é possível que o volume de superendividados volte a crescer.” Até o dia 8, havia 29 registros.

Ele pondera que o fato de faixa etária mais elevada estar endividada mostra que profissionais que estão há mais tempo no mercado de trabalho começaram a ser afetados pela crise. Antes, a maioria era composta por pessoas no início de carreira, mais jovens, e com ensino superior. Agora, há o crescimento da presença de solteiros (44,4%) e com menor qualificação. “Havia, anteriormente, mais endividamento decorrente de descontrole financeiro e, neste ano, começou a aparecer como motivo forte a redução de renda”, aponta Silva.

Ele conta que essa estatística decorre de cadastro espontâneo de consumidores com dificuldades em arcar com suas dívidas. Por meio do site www.procon.sp.gov.br , e ao clicar nas abas ‘apoio ao superendividado’ e ‘atendimento semipresencial’ (que agora, está restrito ao on-line), é possível se inscrever.

Após o preenchimento de cadastro preliminar, com informações socioeconômicas do consumidor e de sua família, e com o envio de comprovante de renda e das dívidas, especialistas realizam diagnóstico da situação e aplicam preceitos de educação financeira. “A partir da análise dos casos, é feita orientação sobre como reduzir os gastos. Geralmente, as pessoas nesta situação tiveram perda no padrão de renda, mas mantiveram o padrão de consumo. Muitas vezes, é preciso tirar o filho da escola particular ou vender o carro”, avalia. “Mas, ao menos, se terá paz e ganhará tempo para ajustar as contas. Assim, o clima em casa também tende a ficar mais calmo. Enquanto isso, é importante tratar com o psicológico, pois o descontrole pode reincidir”, avalia. Silva conta que, quando foi criado, em 2012, havia convênio do PAS com locais em que as pessoas poderiam se tratar sem custo, o que, ele lamenta, mas não foi renovado.

O Procon faz a ponte com a empresa credora para negociar a redução de juros, por exemplo, a uma taxa que não está disponível no mercado, ou a ampliação do prazo de pagamento em condições extraordinárias. Silva conta que a taxa de renegociação gira em torno de 40%. “Muitas empresas ainda têm medo de oferecer situação vantajosa para quitar a dívida por temer que mais pessoas com casos similares cobrem equidade se beneficiem.”

Se não há acordo, o caso pode ser levado à Justiça, e tentar solução por meio de audiência de conciliação. É aí que entra o TJ-SP. “O consumidor deve procurar o Procon antes de ficar inadimplente. Quando se demora muito a buscar negociação, geralmente o comprometimento da dívida é maior e fica mais difícil encontrar espaço na renda para pagar. E como não há o perdão da dívida, fica mais difícil sanar o problema.”

Procon de Santo André organiza mutirão on-line para sanar dívidas

Em comemoração aos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, o Procon de Santo André, com a Associação Brasileira de Procons e a Febraban (Federação Brasileira dos Bancos), realiza o mutirão virtual de renegociação de dívidas. A iniciativa, que visa promover condições para que consumidores possam reequilibrar as contas e evitar a negativação com instituições financeiras, será realizada entre amanhã e dia 31, exclusivamente pela internet, por meio da plataforma de solução de conflitos www.consumidor.gov.br. A instituição tem prazo de 15 dias para apresentar proposta ou resposta ao consumidor, que tem mais 20 dias para avaliar o retorno dado pela empresa e se a resposta foi satisfatória.