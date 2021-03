Claudia Leitte abre o jogo sobre o The Voice + e fala também sobre a amizade com Ivete Sangalo

13/03/2021 | 16:11



Claudia Leitte deu uma entrevista para Patrícia Kogut do jornal O Globo e agora como uma das técnicas do The Voice +, a cantora elegeu durante o bate-papo os momentos mais marcantes do reality até agora.

- Um deles foi quando virei a cadeira e dei de cara com o Juarez Caseh, um cantor baiano que é referência para mim desde muito nova. Fiquei emocionada, pensando em como a vida é cheia de surpresas. Outra coisa que me vem à cabeça é a apresentação de Miracy de Barros, do time da Ludmilla.

E como estamos vivendo tempos de pandemia causada pelo novo coronavírus, toda a assessoria dos jurados aos integrantes dos times teve que ser feita online, e Claudinha comentou como tem sido essa nova forma de trabalho.

- Eu sou uma pessoa que ama muito estar junto de todos, de abraçar, de tocar as pessoas, de auxiliar ali no tête-à-tête. Mas sabemos que não seria possível neste momentos e nos adequamos da melhor maneira. Pelas conferências, tiramos todas as dúvidas, treinamos juntos, trocamos figurinhas. Meu time está sempre muito animado para cantar, eles entregam tudo de si.

Na conversa, Claudia Leitte comentou também sobre as críticas que já recebeu em sua carreira e desabafou:

- Com o tempo você vai aprendendo a separar as críticas construtivas e as críticas que não agregam, que só trazem ódio consigo. Hoje, consigo filtrar o que vai somar para mim.

E como você já deve saber, a cantora é uma mãe completamente coruja e ela contou que pretende passar com muita disposição pela fase da adolescência seu filho mais velho, Davi, de 12 anos está entrando.

- Gosto de pensar que vou saber quando ser protetora, quando ser linha dura, e em qual momento ser tranquila. Um balanceamento de tudo. Confio muito no meu filho, conversamos sobre tudo. Com a adolescência será da mesma forma.

Além de Davi, Claudinha ainda tem Rafael de oito anos de idade e Bela que vai completar dois aninhos de vida em agosto. E para quem não sabe, Claudia Leitte contou em uma entrevista que sofreu com mudanças emocionais causadas por alterações hormonais depois do nascimento da sua filha caçula, e ela conta como conseguiu superar essa fase.

- Foi com a ajuda da minha mãe, da minha família e de profissionais, porque baby blues [nome do problema hormonal] é algo muito sério e difícil. Sair desse estado foi um processo complicado. Acredito que meu trabalho também me ajudou bastante.

Além de compartilhar todos esses momentos da maternidade com a sua família, Claudia Leitte também divide as experiências com algumas amigas, incluindo Ivete Sangalo.

- Foi um processo natural [a aproximação]. A gente sempre se encontrava na correria do trabalho e, quando viramos mães, encontramos uma na outra alguém que entendia o que estávamos passando, não só por conta da maternidade, mas porque nossa rotina é muito semelhante, nossas energias também. Trocamos muita figurinha sobre a educação de nosso filhos e sobre episódios engraçados que acontecem.

Mais que migas, FRIENDS!