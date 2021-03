Jorge Sousa chama Laura Keller de amor e DJ dispara: - Aqui ninguém é babaca!

13/03/2021 | 16:10



Como você acompanhou, Laura Keller e Jorge Sousa acabaram se separando no final do ano de 2020, mas ainda dividem a mesma casa no Rio de Janeiro. Lembrando que o casal teve recentemente Jorge Emanuel, que tem apenas sete meses de vida.

O que acabou chamando a atenção dos fãs foi que Jorginho acabou compartilhando nas redes sociais de seu filho um vídeo chamando Laura Keller de meu amor. O que foi o suficiente para implementar diversas teorias na cabeça dos fãs e seguidores do ex-casal.

Foi então que a DJ decidiu ir até as suas redes sociais para comentar sobre o ocorrido e deixou bem claro que ela e o ex-A Fazenda não deram uma trégua e voltaram o relacionamento.

- Estou recebendo várias directs perguntando se eu e o Jorge estamos juntos novamente, porque agora a pouco ele gravou um vídeo no Instagram do bebê e sem querer ou por querer, me chamou de amor. Não é a primeira vez que ele faz isso e não sei qual é a motivação e nem objetivo dele. A gente não voltou! Já pedi para ele chamar as 'negas' dele de amor, as amigas que viajaram com ele semana passada. Engraçado que há quatro meses ele não me chamava de amor. Agora estou voltando a ser amor?

E ela não parou por aí, parece que Laura Keller tirou o dia para desabafar mesmo nas redes sociais e continuou:

- Não estou fazendo terapia a toa e nem me redescobrindo uma nova mulher a toa. Sei minha força e meu poder. Tenho amor próprio e não quero esse amor, não. Já pedi para não me chamar de amor: aqui ninguém é babaca não. Nós ainda moramos juntos por uma questão de tempo. Ele é o pai do Jorge Emanuel e a gente tenta manter uma amizade. Trocamos algumas conversas durante o dia, cada um dorme em um quarto, sem contato algum. Eu fico no principal e ele no quarto de hóspedes. Assim estamos vivendo, mas não somos um casal. Temos um baby e somos amigos.

Bom, pelo visto eles não tem a menor chance de reatarem esse relacionamento tão cedo, não é mesmo!? Porque, pelo o que parece, a DJ ainda está bem magoada com a situação.