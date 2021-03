Do Diário do Grande ABC



13/03/2021 | 15:34



Neste sábado (13), a Polícia Militar Ambiental autuou 13 pessoas que estavam percorrendo o interior da Trilha do Poço Formoso, em Paranapiacaba, sem autorização do gestor do Parque Estadual Itutinga-Piloes. Diante dos fatos, foi lavrado Auto de Infração Ambiental por infringir o artigo 69 parg.2° da Resolução SIMA 005/21. A multa aplicada chegou a R$ 26 mil.