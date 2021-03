Boninho ironiza pedido de expulsão de Juliette após suposta agressão no BBB21: Consultei o Arnaldo e isso pode! Segue o jogo!

13/03/2021 | 15:11



Parece que Boninho deu um chega pra lá nos haters de Juliette, participante do BBB21 - isso porque alguns internautas pediram pela expulsão da pernambucana depois de presenciarem uma cena na qual ela puxa a colega Thaís pela blusa, e interpretaram o ocorrido como uma agressão.

Na ocasião mencionada pelos telespectadores, Juliette contava para Thaís sobre uma situação de sua vida na qual foi confrontada por alguém e na discussão acabou puxando a pessoa pela blusa. Animada com o relato, no entanto, a advogada acabou reproduzindo o gesto na colega de confinamento.

Com isso, os internautas começaram a subir a hashtag expulsa Juliette nas redes sociais e os comentários chegaram até Boninho - que, por sua vez, publicou o momento em questão em seu Instagram e garantiu que a participante não havia infringido as regras do reality:

Torcidas pirando! Não, isso não é motivo de expulsão! Consultei o Arnaldo e isso pode!! Segue o jogo!

Os fãs de Juliette, por sua vez, passaram a fazer piada com a situação.