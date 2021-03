Projota vence a prova e se torna o anjo da semana no BBB 21

13/03/2021 | 15:11



Aconteceu na tarde deste sábado, dia 13, mais uma prova do anjo no Big Brother Brasil 21. E diferentemente das outras dinâmicas, todos os brothers puderam participar, menos Fiuk que é o líder e o Rodolffo que já está imune mais uma semana.

Em seguida do anúncio da prova, os participantes da casa mais vigiada do Brasil tiveram que fazer um sorteio para entenderem qual seria a ordem para eles jogarem e em um vídeo, foi explicado que eles deveriam acertar uma sequência de itens que compões o design de um carro. Vencia quem acertasse mais rodadas completas.

E quem acabou levando a melhor na dinâmica foi o Projota que pode até imunizar Arthur no próximo domingo, dia 14.

Briga entre os "Bastião"

E antes mesmo da prova do anjo começar, o clima entre Caio e Rodolffo acabou fechando e os brothers acabaram tendo um discussão. O fazendeiro comentou que não gostava de ser julgado o tempo todo pelo cantor e reclamou muito disso para ele.

Tudo que eu faço está errado!

Mas o motivo principal dessa discussão de relacionamento dos dois amigos foi por conta de uma conversa que eles tiveram com Gilberto e Sarah sobre o retorno de Carla Diaz do paredão falso. O sertanejo comentou que não ia ficar massageando e nem comendo pelas beiradas para fazer média com a atriz, mas que Caio acaba discordando do posicionamento e prometeu até fazer as malas para sair da casa mais vigada do Brasil.

Nossa, que drama, né!?