Bayern vence e Lewandowski vira 2º maior artilheiro da história do Alemão

13/03/2021 | 14:11



O Bayern de Munique continua defendendo sua liderança, mesmo com o RB Leipzig em seu encalço. O time bávaro precisava, neste sábado, da vitória contra o Werder Bremen para não correr riscos. E conseguiu o triunfo ao superar o adversário fora de casa, com placar de 3 a 1, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Alemão.

A equipe do eleito melhor jogador do mundo pela Fifa, Robert Lewandowski, agora conta com 58 pontos e permanece isolada na liderança. Seu perseguidor, Leipzig, enfrenta no domingo o Eintracht Frankfurt mas conta com 53 pontos, portanto nem a vitória o alçaria à primeira posição. O Werder Bremen, por sua vez, está em 12ª posição na tabela do Campeonato Alemão, com 30 pontos.

O Bayern buscou impor superioridade desde os primeiros momentos, com gol de Goretzka logo aos 22 minutos, após assistência de Muller. Para aumentar a vantagem, Gnabry, aos 35 minutos, recebeu outro passe inspirado de Muller e aproveitou sua chance de balançar as redes do goleiro Pavlenka.

No segundo tempo, Lewandowski mostrou sua categoria e marcou aos 22. Com esse tento, o atacante polonês continua ampliando sua marca pessoal e conta com 32 gols nesta temporada da liga alemã, da qual é o maior goleador. Além disso, se tornou o segundo maior artilheiro da história da Bundesliga. Ele tem 268 gols, assim como o ex-jogador alemão Klaus Fischer, de Munique 1860, Schalke 04, Colônia e Bochum. Os dois estão atrás apenas do recordista Gerd Muller, que balançou as redes 365 vezes em 467 partidas.

O Werder Bremen buscou diminuir a vantagem e conseguiu o gol aos 40 minutos da segunda etapa, com Niklas Fullkrug.

Entre os líderes, o Wolfsburg goleou o lanterna Schalke 04 e contou com ajuda do adversário para abrir o placar, que terminou em 5 a 0. O primeiro gol da partida foi contra, de Mustafi aos 31 minutos. No segundo tempo, o Wolfsburg chegou determinado a aproveitar a vantagem para ampliar o placar, com Weghorst aos 6 minutos.

A equipe continuou a investida com Baku aos 13 minutos. O placar ainda foi ampliado com Brekalo, que marcou aos 19 minutos. Por fim, Philipp balançou as redes aos 34 minutos para ratificar a bela vitória do terceiro colocado do Campeonato Alemão. O resultado deixa o Wolfsburg na terceira posição, com 48 pontos, enquanto o Schalke amarga a última colocação, com 10 pontos.

Nas outras partidas da rodada deste sábado, o Union Berlin venceu o Colônia por 2 a 1, ambos com os gols vindo de pênaltis. O primeiro foi marcado para o Colônia nos acréscimos da primeira etapa, enquanto o outro ocorreu aos três minutos da segunda etapa, para a equipe de Berlim. O Union Berlin virou o jogo aos 22 minutos do segundo tempo e pulou para o sétimo lugar, 38 pontos. O Colônia fica na 14ª posição, com 22.

Entre Mainz 05 e Freiburg, na Opel Arena, a vitória foi para os donos da casa por 1 a 0. Com isso, os visitantes seguem em oitavo, com 34 pontos, enquanto os donos da casa estão na 16ª posição, com 21.