Luan Santana revela que quer muito ser pai

13/03/2021 | 14:10



Luan Santana arrumou um tempinho em sua agenda para conversar com o jornalista Léo Dias, do Metrópoles, e fez um verdadeiro balanço nesses seus 13 anos de carreira, que lhe renderam diversas indicações e prêmios e ele comentou se orgulha de ter conquistado tudo isso.

- O reconhecimentos dos meus fãs. Falo com gratidão: tenho os melhores fãs, os maiores do Brasil, os que votam e acreditam em mim, os que me impulsionam e me levam às conquistas, me colocam no trono de tantos prêmios, sou súdito de cada um dos meus fãs. Muito mais que todos os prêmios na prateleira, me orgulho de ter conquistado a opinião pública, a crítica e os meus fãs. São por eles que tudo vale a pena. São os maiores e melhores incentivadores.

O colunista ainda questionou se o cantor se arrepende de algo que fez em sua carreira, se teve alguma aposta que não deu certo ou alguém do meio profissional que lhe prejudicou e ele não foge da polêmica.

- Não, graças a Deus, só cruzei com pessoas do bem e que me ajudaram muito a estar aqui hoje nesses meus 30 anos de vida e 13 de carreira. Claro que o começo, com muita dificuldade. Mas a persistência me manteve firme. Talvez me arrependa um pouco de ter dado bola para as críticas no começo da carreira. Hoje, com a maturidade e o tempo, aprendi a administrar. Eu era uma criança, comecei a cantar com 11 anos e a música Meteoro aconteceu quando eu tinha 17 anos. Foi tudo muito novo, então me fazia mal, me prejudicava ouvir o que não condizia com a minha verdade. Mas, depois de um tempo de carreira, a gente amadurece e aprende a separar as coisas. E todos passam a conhecer a sua verdade!

E como o próprio Luan Santana disse, ele está na casa dos 30 anos de idade e revelou para o jornalista qual é o seu maior sonho da parte profissional atualmente.

- Não digo que meus sonhos mudaram, mas aos 30 anos e bem mais maduro, aprendi a listar as prioridades. Sejam elas coisas ou pessoas. Meu sonho profissional atual é mostrar meu trabalho para o Brasil e o mundo. Avançar em outras línguas, outras culturas e fazer valer o título que recebi certa vez de um crítico: hors-concours.

Agora que já sabemos a parte profissional, Léo Dias ainda cutucou um pouquinho mais e o cantor revelou então qual seria o seu maior sonho na parte pessoa.

- Sonho em casa, ter filhos, netos. Construir uma família. Sou um apaixonado pela vida e pelas oportunidades que ela nos proporciona, principalmente quando se fala de amar.

Ai, que fofo, né!?