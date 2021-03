Arquiteto de Simone, da dupla com Simaria, mostra detalhes da mansão de três andares da cantora

13/03/2021 | 14:10



Quem é que nunca teve vontade de ver como são as casas das celebridades? Pois na tarde da última sexta-feira, dia 12, os fãs de Simone tiveram a oportunidade de conferir com detalhes como é a mansão da cantora, que fica localizada na cidade de São Paulo.

A irmã de Simaria, que continua nos Estados Unidos após dar à luz Zaya, avisou aos seguidores por meio do Stories do Instagram que seu arquiteto, Alexandre Milhomem, estava finalizando alguns detalhes e que mostraria um pouco mais de sua casa em sua própria rede social.

Alexandre, então, começou mostrando a área externa da mansão, que conta com três andares - sendo um deles no subsolo - conectados por um elevador, além de jardim suspenso e até mesmo academia. O arquiteto conta que se inspirou na arquitetura neoclássica, e mostrou em detalhes a sacada das janelas, as colunas do hall de entrada e a porta da frente da casa - que tem nada menos que seis metros de altura!

O único local da casa que não foi mostrado pelo arquiteto foi justamente o quarto de Zaya, já que Alexandre alegou que a própria Simone irá mostrar o quarto quando voltar para São Paulo.

Enquanto isso, a própria pequena se encarrega da tarefa de encantar os seguidores da mãe! Na noite da sexta-feira, a cantora compartilhou com os fãs um novo clique da filha, no qual ela aparece adormecida com uma chupeta na bota, e usa uma coroa na cabeça! Tem como ser mais fofo?