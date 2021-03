Ainda lesionado, Neymar desfalca PSG contra o Nantes, mas deve enfrentar o Lyon

13/03/2021 | 12:50



O Paris Saint-Germain terá de esperar mais uns dias para ter Neymar de volta aos gramados. O clube francês confirmou que o craque brasileiro ainda não está recuperado da lesão no músculo adutor da coxa esquerda sofrida no início de fevereiro e está fora do confronto diante do Nantes, neste domingo, pela 29ª rodada do Campeonato Francês

Em comunicado divulgado em seu site, o PSG informou que "Neymar Jr continua seu trabalho individual" e ressaltou que a recuperação está em progresso. Ele está treinando gradualmente com o elenco desde a semana passada.

A expectativa era enorme pela volta do brasileiro no duelo da última quarta-feira contra o Barcelona. Até mesmo o técnico Mauricio Pochettino esperava contar com o jogador na partida da Liga dos Campeões. Sua ausência não fez diferença, já que o time francês confirmou a vaga nas quartas ao empatar por 1 a 1 em casa depois de golear o rival espanhol por 4 a 1 no primeiro jogo.

"Dissemos que havia a possibilidade de ele jogar contra o Barcelona, que íamos tentar, mas sabíamos que seria difícil dar um prazo de retorno. A recuperação de cada jogador é diferente, mas Neymar não sofreu uma recaída. Estamos felizes com o progresso dele, fez parte dos treinos com o grupo e esperamos tê-lo o mais rápido possível conosco", explicou o treinador argentino em entrevista coletiva neste sábado.

Neymar se machucou no dia 10 de fevereiro, em jogo da Copa da França contra o Caen. A lesão foi no músculo adutor da coxa esquerda e o tempo previsto para recuperação era de aproximadamente quatro semanas. Depois que o prazo estipulado para o retorno não foi cumprido, embora o camisa 10 esteja perto de voltar a jogar, o clube evita fazer uma nova projeção.

É grande a possibilidade de que ele seja liberado para enfrentar o Lyon, em duelo direto pelas primeiras colocações da liga francesa, marcado para o dia 21, domingo.

Recentemente, o atacante publicou um vídeo dele durante o treinamento no CT do Paris Saint-Germain, confirmando também que estava "evoluindo" na sua recuperação e dizendo que estava se sentindo bem.

Para a partida contra o Nantes, Pochettino não poderá contar também com Florenzi, Ander Herrera e Juan Bernat, todos machucados, além de Moise Kean, nos últimos dias do período de isolamento social após ter contraído a covid-19. O PSG é vice-líder do Campeonato Francês, com 60 pontos, dois a menos que o líder Lille.