Diadema realiza Dia D de vacinação contra a Covid-19 neste sábado

Aline Melo

Diário do Grande ABC



13/03/2021 | 11:17



A Prefeitura de Diadema abriu, neste sábado, as 20 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade para vacinar os idosos a partir dos 75 anos com a primeira dose contra a Covid-19. Não é necessário agendamento para a ação de hoje e as unidades receberam frações de acordo com a população de seus territórios. O objetivo da administração municipal é ampliar o acesso da população aos imunizantes.



Na UBS ABC, desde 6h30 já havia idosos aguardando pela abertura dos portões, marcada para 8h. A dona de casa Laudelina do Espírito Santo, 75, estava ansiosa para tomar sua primeira dose. "Não dormi quase nada e estou muito agradecida", afirmou. A idosa relatou que já não estava saindo de casa quando começou a pandemia e que agora só vai voltar a passear depois que tomar a segunda fração e completar o seu esquema vacinal.



Já o aposentado Urbano dos Santos Carneiro, 75, vai esperar estar totalmente imunizado para abraçar os familiares, os amigos, os conhecidos e até os desconhecidos. "É um grande presente que estamos ganhando e o prolongamento da nossa vida", celebrou.



Francisca Lopes, 75, foi se vacinar na manhã deste sábado e espera pela hora em que os irmãos também poderão se imunizar. Eles são em quatro migrantes nordestinos, entre 81 e 71 anos, que não se encontram e não se abraçam há um ano. "Quando todo mundo estiver vacinado, a gente vai se reencontrar", declarou, animada.



O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), esteve na unidade para acompanhar a vacinação e fez uma convocatória para que toda a população se vacine. "As unidades estão todas preparadas e abastecidas para receber as pessoas", convidou.



Quem for à UBS hoje não precisa se cadastrar. Para atendimento a partir de segunda-feira, é preciso se cadastrar nas unidades ou pelo site www.diadema.sp.gov.br/covid.



As unidades de saúde de Diadema funcionam hoje até 16h. Na UBS ABC, a expectativa era imunizar 100 pessoas e até 10h20 de hoje já haviam sido aplicadas 68 doses.