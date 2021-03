Fiuk é oficialmente o novo líder do BBB21 e já tem opção de voto: - Eu tenho que ter dó de uma pessoa que está esperando eu me ferrar?

13/03/2021 | 10:10



E o líder da semana no BBB21 foi definido! Após vitória na prova de resistência na última quinta-feira, dia 11, Fiuk e Rodolffo tiveram que decidir entre eles quem ganharia a coroa e quem levaria para casa o prêmio de 20 mil reais em dinheiro. E na noite da última sexta-feira, dia 12, eles finalmente anunciaram a decisão, com o sertanejo explicando:

- Como acabei de ser líder, tive a honra de curtir o quarto [do Líder] e ter minha festa [do Líder]. (...) E como já estou imunizado na semana, vou dar esse presente da liderança pra ele.

Com isso, Fiuk terá que indicar uma pessoa ao paredão no próximo domingo, dia 14, e as especulações já começaram! Apesar de não ter citado nomes, o cantor e músico deu a entender, em conversa com Gilberto e Sarah, que acabou a troca com um dos brothers:

- Ele sim eu acho que é uma pessoa que faz o que é conveniente. (...) Se eu não quisesse resolver, era diferente. Há quanto tempo eu não estou querendo resolver com ele? Vamos conversa, vamos conversar e aí a gente brinca em festa, faz não sei o que... na primeira oportunidade o cara vai lá e chuta. Então quer dizer, ele não teria dó de mim, ele não tem dó de mim, e eu tenho que ter dó de uma pessoa que está esperando eu me ferrar? Isso é muito chato, entendeu? É óbvio que a minha principal opção é o cara. É uma opção óbvia. Ele vai pagar de vítima? Ai, tão me perseguindo.

De quem será que Fiuk estava falando?

Vale citar que, na rede social do cantor, o pai dele, Fábio Jr., comemorou a liderança do filho!

Parabéns, FILHOTE!!! Te amo muitão!

Cleo, meia-irmã de Fiuk, também demonstrou seu apoio:

Que orgulho!