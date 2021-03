Vacinados contra a Covid-19 no Brasil chegam a 9,5 milhões, 4,5% da população

13/03/2021 | 09:45



A quantidade de pessoas vacinadas contra a Covid-19 chegou nesta sexta-feira, 12, a 9.539.078, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 4,5% da população brasileira. Nas últimas 24 horas, 244.541 pessoas receberam a primeira dose do imunizante.

Entre os 9,5 milhões de imunizados, 3.467.045 receberam a segunda dose da vacina. Nas últimas 24 horas 149.701 receberam essa dose de reforço necessária para conferir a proteção devida contra a doença. O número de pessoas com a vacinação completa representa 1,64% da população brasileira.

Em dois dias, Prefeitura de SP vacina mais da metade do grupo de idosos 90+

Campanha de vacinação contra a covid-19 Foto: Marcelo Chello/Estadão

Em São Paulo, 2,7 milhões de pessoas receberam ao menos uma dose. O número está 794 mil imunizados em Minas e 734 mil no Rio, Estados que lideram as estatísticas absolutas de aplicação. Proporcionalmente, o Amazonas é o local onde a população mais foi vacinada: 7,99% dos habitantes receberam a primeira dose.

O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira que já distribuiu aos Estados cerca de 20 milhões de doses da vacina contra a covid-19, das quais 16 milhões são Coronavac, do Instituto Butantan com a chinesa Sinovac, e 4 milhões da vacina da AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford.

A pasta anunciou que pretende assinar contrato com a Pfizer no início da semana que vem para aquisição de 100 milhões de doses até o fim do ano, o que se somaria a entregas já contratadas junto ao Butantan e Fiocruz. Outras 10 milhões de doses da Sputnik V foram confirmadas nestas sexta-feira pelo ministério, que estima contar com vacina suficiente para toda a população brasileira até o fim deste ano.