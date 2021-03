Sixers atropelam Wizards e vencem a 4ª seguida na NBA, mas Embiid sai lesionado

13/03/2021 | 08:42



Líder da Conferência Leste, o Philadelphia 76ers contou com o retorno de gala de Joel Embiid para dominar e vencer com muita autoridade o Washington Wizards. O time da Filadélfia fez 127 a 101 no placar e chegou à quarta vitória consecutiva na NBA. No entanto, o astro camaronês sofreu uma lesão no joelho esquerdo e preocupa para a sequência da liga.

Fora do All-Star Game e do jogo contra Chicago Bulls por ter tido contato com uma pessoa infectada por covid-19, Embiid dominava as ações e vinha sendo o nome da partida até sair lesionado de quadra. O pivô estendeu demais o joelho esquerdo ao cair de mau jeito após uma enterrada e deixou o duelo no terceiro quarto. Ele será reavaliado.

O astro camaronês saiu de quadra com 23 pontos em 20 minutos jogados, além de ter apanhado sete rebotes e dado três assistências, e só não foi o cestinha porque Russell Westbrook anotou 25 pontos, estando 12 minutos mais em ação pelo time da capital americana.

Mesmo sem seu principal jogador por quase metade da partida, os Sixers mantiveram o ritmo e atropelaram os Wizards. Além de Embiid, também se destacaram Shake Milton e Furkan Korkmaz, com 18 pontos cada, e o pivô Dwight Howard, muito bem no garrafão, com dez rebotes. O brasileiro Raulzinho marcou sete pontos, deu quatro assistências e pegou três rebotes em pouco mais de 21 minutos em quadra pelos Wizards. O time da Filadélfia segue soberano na liderança do Leste, enquanto que a equipe de Washington aparecem apenas na 12ª posição da mesma conferência.

No melhor jogo da noite, e um dos mais equilibrados, o Los Angeles Lakers sofreu, mas superou o Indiana Pacers por 105 a 100 no Staples Center e voltou a triunfar após duas derrotas consecutivas. Com o suado resultado, a equipe da Califórnia volta a encostar no Phoenix Suns, vice-líder da Conferência Oeste.

Com 18 pontos e 10 assistências, LeBron James alcançou mais um "double-double", mas o protagonista dos Lakers foi o ala Kyle Kyzma, decisivo no último quarto e dono de 24 pontos e 13 rebotes, chegando também aos dois dígitos em dois fundamentos. Montrezl Harrell também deu grande auxílio para o triunfo, com 17 pontos.

Os Pacers tiveram ótima atuação e venderam muito caro o revés. Malcolm Brogdon foi o destaque e terminou como o cestinha do confronto, com 29 pontos. Domantas Sabonis registrou 20 pontos, 14 rebotes e ficou a duas assistências do "triple-double".

Líder do Oeste, o Utah Jazz se reabilitou na liga das derrotas para New Orleans Pelicans e Philadelphia 76ers ao vencer o Houston Rockets por 114 a 99. Donovan Mitchell comandou o triunfo da franquia de Salt Lake City e foi o cestinha da noite, com 28 pontos, oito assistências e sete rebotes. Destaque também para Mike Conley (20 pontos) e Rudy Gobert (14 pontos e 13 rebotes). Pelos Rockets, Kevin Porter Jr foi quem chamou mais a atenção ao marcar 27 pontos e apanhar oito rebotes.

Em mais uma partida marcada pelo equilíbrio e decidida nos instantes finais, o Denver Nuggets bateu o Memphis Grizzlies por 103 a 102. Com um "double-double" de 28 pontos e 15 rebotes, o pivô sérvio Nikola Jokic brilhou mais que todos. Will Barton e Michael Porter Jr, ambos com 21 pontos, também tiveram participação importante. Pelo lado da equipe do Tennessee, os maiores pontuadores foram Dillon Brooks e Brandon Clarke, cada um com 20 pontos.

Confira os resultados de sexta-feira da NBA:

Washington Wizards 101 x 127 Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies 102 x 103 Denver Nuggets

New Orleans Pelicans 116 x 82 Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls 90 x 101 Miami Heat

San Antonio Spurs 104 x 77 Orlando Magic

Utah Jazz 114 x 99 Houston Rockets

Los Angeles Lakers 105 x 100 Indiana Pacers

Confira a rodada de sábado da NBA:

Oklahoma City Thunder x New York Knicks

Brooklyn Nets x Detroit Pistons

Charlotte Hornets x Toronto Raptors

Washington Wizards x Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks x Sacramento Kings

Minnesota Timberwolves x Portland Trail Blazers

Phoenix Suns x Indiana Pacers

Denver Nuggets x Dallas Mavericks