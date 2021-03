Joilson Santos suspende com liminar punição do PT

Daniel Tossato

O vereador Joilson Santos (PT), de São Bernardo, conseguiu, por meio de liminar, suspender punição que recebeu da direção do partido da cidade após ter votado em candidato indicado pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) na eleição da presidência da casa.

Em sua ação, Joilson Santos alega que tem sofrido “perseguição” por parte do PT de São Bernardo e que a situação culminou em instauração de procedimento disciplinar, que impôs aplicação de advertência, censura e suspensão das atividades partidárias por 90 dias. A decisão foi proferida pelo juiz Alexandre Jorge Carneiro Cunha, da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Bernardo.

“Considerando que estão presentes a ‘fumaça do bom direito’, já que há suspeita de o procedimento combatido ter sido iniciado por órgão sem competência para tanto, e o ‘perigo na demora’ ante a iminência dos efeitos das sanções combatidas, defiro a tutela de urgência para suspender, por ora, sua aplicação, bem como para que se mantenha em sigilo a apuração em tela até que a decisão das instâncias partidárias pertinentes, retirando-se as publicações sobre o assunto dos meios de comunicação do partido”, sustentou o magistrado, em sua decisão.

Joilson foi punido pelo petismo da cidade após ter votado em Estevão Camolesi (PSDB) para presidir a Câmara de São Bernardo em vez de ter apoiado a colega de bancada Ana Nice (PT), que tinha se lançado como candidata ao posto. O voto causou forte mal-estar no petismo da cidade e o vereador foi acionado no código de ética do partido após reclamação formal de militantes. Camolesi acabou sendo eleito para comandar a casa no biênio 2021 e 2022.

Presidente do PT de São Bernardo, Cleiton Coutinho declarou que não recebeu nenhuma notificação judicial e que, por este motivo, prefere não se manifestar sobre a decisão. “O que posso falar é que não há nenhum tipo de perseguição ao vereador Joilson”, defendeu o dirigente.