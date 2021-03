Após rumores de traição, chega ao fim noivado de Jennifer Lopez e Alex Rodriguez

13/03/2021 | 09:10



Nem sempre os casais ficam juntos eternamente. E no mundo das celebridades, por mais que pareça que muitos deles ficarão juntos até o fim, as separações também são inevitáveis. Após quatro anos de relacionamento - dois de namoro e dois de noivado - Jennifer Lopez e Alex Rodriguez colocaram um ponto final, segundo relata a Page Six.

O casal havia adiado o casamento por conta da pandemia do coronavírus e, recentemente, surgiram rumores indicando que Alex estava se envolvendo com uma estrela de reality show bem mais nova. Uma fonte detalhou:

- Ele agora está em Miami se preparando para a temporada de beisebol e ela está filmando um novo longa na República Dominicana.

Por meio das redes sociais, ambos já podem ter dado indícios de que estão mesmo separados, já que A-Rod, como é conhecido o ex-atleta, publicou uma selfie em um iate, enquanto J.Lo postou um vídeo em que mostra alguns momentos em que deu risada em entrevistas:

Ache uma boa razão para dar risada hoje. Mandando amor para todo mundo, escreveu na legenda.

Vale citar que não há um motivo oficial para o término, mas surgiram boatos de que A-Rod estava conversando bastante por vídeo com Madison LeCroy, estrela do programa Southern Charm. Porém, fontes logo informaram que não era verdade:

- Ele não conhece essa mulher.

LeCroy, por sua vez, admitiu que ambos haviam se falado no telefone, mas nunca tinham se conhecido.