Ribeirão Pires adere a consórcio nacional

Aline Melo



13/03/2021 | 07:00



Ribeirão Pires se tornou a primeira cidade do Grande ABC a integrar o Conectar (Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras), movimento encabeçado pela FNP (Frente Nacional dos Prefeitos) para negociar a compra de imunizantes com os laboratórios. O grupo já tem a adesão de 2.327 cidades e deve ser constituído oficialmente até o

O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), enviou durante a semana à Câmara projeto de lei pedindo autorização para aderir ao movimento. A expectativa é que o Legislativo aprove na terça-feira a requisição.

O movimento surgiu após decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), que autorizou Estados e municípios a comprar e distribuir vacinas às suas respectivas populações. A FNP disse que vai esperar até o dia 19 para que as cidades enviem cópias dos projetos de lei aprovados para realizar, no dia 22, assembleia de instalação do consórcio.

“As doses que estão sendo enviadas pelo governo do Estado e também pelo governo federal são fundamentais e contamos com elas para imunizar a nossa população. No entanto, gostaríamos de agilizar a vacinação de professores e profissionais da educação, que não estão no calendário prioritário do PNI (Plano Nacional de Imunização). Essas doses sendo adquiridas através desse consórcio permitiriam um retorno seguro às atividades escolares”, comentou o prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi.

Presidente da FNP, Jonas Donizette disse que o movimento corre o risco de ter as doses compradas requisitadas pelo Ministério da Saúde, mas que isso não preocupa. “Para nós isso não é problema nenhum, esse é o espírito. Se conseguirmos e o governo requisitar para si, está de bom tamanho. Essas vacinas vão acabar chegando na população”, comentou.