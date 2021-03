Com 13% da população imunizada, São Caetano lidera vacinação na região

Anderson Fattori

Diário do Grande ABC



13/03/2021



As sete cidades do Grande ABC aplicam, em média, 4.569 vacinas contra a Covid por dia – ou três imunizantes por minuto –, desde que os primeiros munícipes foram protegidos no dia 19 de janeiro. O ritmo ainda é lento, tanto que as 171.035 primeiras doses aplicadas até ontem representam cobertura de 6% dos 2.807.712 moradores da região, enquanto especialistas indicam que a pandemia só será controlada quando pelo menos 60% dos habitantes estiverem protegidos. Para que os leitores possam acompanhar a corrida dos municípios pela imunização, o Diário publica a partir de hoje (na capa do jornal e nos demais dias em Setecidades), em todas as suas edições, um vacinômetro, com quantidades de primeiras e segundas doses aplicadas e o percentual da população que foi imunizado. Os dados que compõem o vacinômetro são extraídos dos boletins epidemiológicos divulgados pelas prefeituras, com exceção de São Bernardo, que não torna pública espontaneamente a informação.

De acordo com números de ontem, São Caetano lidera com folga o ranking regional, com 31.232 vacinas aplicadas, sendo 21.210 referentes à primeira dose e 10.022 reforços. Como o vacinômetro do Diário leva em consideração a primeira dose para efeito da cobertura vacinal da população, já que garante boa parte da proteção contra a Covid-19, São Caetano aparece com 13% da população de 161.957 habitantes vacinada.

Na segunda posição está Santo André, com 53.714 primeiras doses aplicadas para população de 721.368 pessoas, ou seja, a cidade já conseguiu vacinar 7,4% dos habitantes. Na sequência estão Ribeirão Pires, com 6,1% de cobertura (7.668 doses); São Bernardo, com 5,8% (49.609); Mauá, com 4,3% (20.583); Diadema, com 3,8% (16.260); e Rio Grande da Serra, com 3,8% (1.991).

Até agora, as sete cidades da região receberam 279.649 doses de imunizantes, sendo 221.149 da Coronavac, do laboratório chinês Sinovac em parceria com o Butantan, e 58,5 mil da Covishield, em parceria da Astrazeneca com a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). Isso significa que, de cada oito vacinas aplicadas no Grande ABC, oito são da Coronavac.



DIA D

Todas as cidades do Grande ABC receberam ontem novo lote da Coronavac e vão intensificar a vacinação hoje, tendo idosos acima de 75 anos como alvo, a exceção é Rio Grande da Serra, que está imunizando moradores a partir de 73 anos.

Uma das principais ações será coordenada pela Prefeitura de Diadema, que fará mutirão das 8h às 16h em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) para imunizar grande parte do público com mais de 75 anos. Não será necessário agendamento prévio, mas o idoso deve apresentar documento pessoal com foto e comprovante de endereço. “Todas as 20 UBSs estarão abertas para receber perto de 3.000 moradores de Diadema acima de 75 anos, são cerca de 20 pessoas por hora em cada unidade, então não precisa aglomerar, e lembrando que é antecipação, que as pessoas podem ter tranquilidade porque durante a semana a vacinação continuará acontecendo”, explicou o prefeito José de Filippi Júnior (PT).

Nas demais cidades é preciso fazer agendamento. Santo André vai imunizar a população das 8h às 17h em três pontos de drive-thru no Estádio Bruno Daniel, no Grand Plaza Shopping e na Craisa. Em São Bernardo as doses serão aplicadas das 8h às 12h e das 13h às 17h em drive-thru, no Paço, na Igreja São João Batista, no Rudge Ramos, e nos ginásio Poliesportivo (Kennedy), do Jardim Orquídeas, e do Riacho Grande.

Em São Caetano as vacinas serão aplicadas com horário marcado em pontos drive-thru no Teatro Paulo Machado de Carvalho e no Estádio Anacleto Campanella. Já a Prefeitura de Mauá vai proteger a população nas UBSs das 9h às 16h. A vacinação em Ribeirão Pires será das 8h às 16, em drive-thru no Complexo Ayrton Senna. Já em Rio Grande da Serra não informou onde acontece a campanha.