Um ‘osso’ suculento

12/03/2021 | 23:59



Que triste sina a da Fundação do ABC! Idealizada há mais de meio século para ser a grande gestora da saúde na região, a FUABC não consegue se ver livre das brigas intestinas que comprometem a prestação dos serviços. Em meio a uma pandemia terrível, que já custou milhares de vidas nas sete cidades, os conflitos internos prejudicam a execução das políticas públicas de combate à disseminação do novo coronavírus. Sob o comando da médica Adriana Berringer Stephan, indicada por São Caetano, a instituição está há mais de um ano em pé de guerra com um dos três municípios instituidores, Santo André. Por quais razões?

É preciso que o comando da organização venha a público explicar por que faz tanta objeção a qualquer participação andreense na gestão da FUABC. Não deveriam ocorrer tais cizânias em organismos intergovernamentais. Santo André, São Bernardo e São Caetano, como municípios criadores da Fundação, têm de agir em harmonia. Se está havendo divergência, a população, que no final da história é que paga as contas, precisa saber por quê.

A chegada do vereador licenciado Almir Cicote (Avante), nome andreense, à diretoria da Central de Convênios tensionou as relações entre os municípios acima do que é esperado. Criaram-se inúmeros empecilhos para que ele tomasse posse, que afinal acabou ocorrendo após aval do Ministério Público. Está difícil compreender a motivação da cruzada movida pela presidente contra os indicados por Santo André. As desavenças estimuladas por Adriana quase custaram a saída do município da FUABC. Qual o objetivo? Destruir a instituição?

Ao que parece, a briga pelo poder está na raiz dos problemas. Ninguém parece disposto a abrir mão do mínimo de espaço já conquistado. Pensa-se individualmente, não na coletividade. É incrível como, em conversas de bastidores, praticamente todos os gestores e administradores da FUABC classifiquem os problemas da organização como um osso duro de roer, mas, na prática, o comportamento é outro: ninguém quer largar o pedaço que devora com gula.