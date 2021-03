Justiça nega pedido de São Caetano para voltar à fase laranja do Plano São Paulo

Do Diário do Grande ABC



12/03/2021 | 22:23



Nesta sexta-feira (12), a juíza da 2ª Vara Cível de São Caetano, Ana Lucia Fusaro, negou a solicitação da Prefeitura de São Caetano para que as medidas de flexibilização fossem relaxadas e o município retornasse para a fase laranja do Plano São Paulo – todo o Estado encontra-se na fase mais restritiva, a vermelha, e vai entrar na emergencial a partir de segunda-feira (15). São Caetano justificou o pedido ao afirmar que os índices de ocupação de leitos – que chegou a 80% nesta sexta-feira - permitiam tal estado.

“Embora neste momento a requerente alegue estar com o número de ocupação de leitos de UTI abaixo daquele estabelecido para se manter na fase laranja, observou o comitê que o agravamento da situação é predominante em todo o território do Estado de São Paulo, caracterizando a questão como de interesse supramunicipal”, afirmou a juíza.

Além disso, a magistrada considerou que a decisão daria abertura para que pessoas de outras cidades fossem ao comércio de São Caetano. “Poderiam ser atraídas para esta comarca, que integra a Grande São Paulo. O ineditismo do momento vivenciado exige, ao contrário do pretendido, a conscientização popular no sentido de que as medidas de enfrentamento da pandemia impõem a necessidade de ações públicas, harmônicas e coordenadas, que extrapolam os meros interesses locais, mas que visem sempre ao bem comum”.

A Prefeitura afirmou que São Caetano vai seguir as determinações do Plano São Paulo.