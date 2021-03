Sport aciona STJD com pedido para impugnar jogo e desclassificar o Juazeirense

12/03/2021 | 22:10



A diretoria do Sport protocolou na noite desta sexta-feira, no STJD, um pedido de impugnação do jogo com a Juazeirense, da Bahia, pela Copa do Brasil. Os pernambucanos ainda requisitaram a desclassificação do rival alegando série de irregularidades no duelo da primeira fase.

O Sport foi eliminado com derrota por 3 a 2, na última quarta-feira, mas busca a vaga na Justiça por causa de "eventos anormais" ao longo do jogo, que chegou a ficar paralisado por mais de uma hora por falta de energia. Foram duas paralisações por queda de energia e os pernambucanos optaram por não disputar os minutos finais após a segunda queda dos refletores.

O advogado do clube, Osvaldo Sestário, ainda exigiu uma correção da súmula do árbitro Ramon Abatti Abel, que teria "ignorado" as anormalidades no confronto no estádio Adauto Moraes. O Sport reclama do acionamento do sistema de irrigação por duas vezes e o sumiço dos gandulas, pois apenas os apagões dos refletores foram citados pela arbitragem.

Os pernambucanos ainda contam com um vídeo com imagens do jogo que serão usadas na defesa. Nele constam cenas de excesso de "torcedores" nas arquibancadas e as demais irregularidades já citadas.

O clube se apega ao primeiro item do artigo 20 do Regulamento Geral de Competições da CBF para sair vencedor do caso. "Se o Clube que deu causa à suspensão da partida estava vencendo ou a partida estava empatada, tal Clube será declarado perdedor pelo escore de 3 a 0 (três a zero)."