Vereadora de Sto.André, líder comunitária Marilda Brandão morre por complicações da Covid

Fabio Martins



13/03/2021 | 04:00



A vereadora de Santo André Marilda Brandão (PSD) morreu na manhã de ontem vítima da Covid-19. A pessedista, 46 anos, estava internada desde o dia 16 de fevereiro, a princípio, no hospital de campanha do Complexo Pedro Dell’Antonia, mas teve o quadro agravado, foi entubada e transferida para o CHM (Centro Hospitalar Municipal) na semana passada. Líder comunitária do Centreville, ela deixa marido e quatro filhos. Devido à causa da morte, não houve velório no prédio da Câmara. Foi enterrada no fim da tarde de ontem, no Cemitério do Curuçá.

Ex-presidente da associação de moradores do Centreville e filha da ocupação desde o começo dos anos 1980, Marilda disputou três eleições municipais. Em 2020, registrou seu melhor desempenho nas urnas: 1.788 votos, ficando como primeira suplente do partido. A pessedista assumiu a cadeira de parlamentar diante da licença de Edson Sardano (PSD), que se afastou do posto para exercer função de secretário de Segurança. Embora tenha assumido o assento provisoriamente em outras situações, ela ocupava pela primeira vez a vaga com chances de permanecer no cargo por quatro anos.

Em sua última entrevista concedida ao Diário, divulgada em janeiro, Marilda falou da responsabilidade considerada grande em assumir o mandato, inclusive atrelando ao processo de regularização no Centreville, onde ela morava e tinha comércio. “Poucos têm esse perfil: mulher, mãe, avó, da periferia, que representa os bairros mais distantes e do movimento social, de moradia”, frisou.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) decretou luto oficial de três dias. “Mais uma vítima da Covid-19 em Santo André. Marilda, que sempre foi uma grande guerreira e lutou com empenho e determinação pela regularização do Centreville, perde esta batalha contra o vírus e nos deixa de maneira precoce (…) Registramos nossos sinceros sentimentos aos familiares, aos vereadores e a todos os amigos que se despedem agora.”

O presidente da casa, Pedrinho Botaro (PSDB), também lamentou o falecimento. “Marilda estava em seu primeiro mandato, e tinha grandes sonhos e ações em defesa da mulher. Projetos que recentemente discutimos no gabinete da presidência. É uma grande perda para a cidade e farão muita falta sua garra, coragem e amizade. A esperança é que ela já está com Deus. Continuemos trabalhando para que outras vítimas vençam essa luta”, finalizou.

Com a morte de Marilda, a suplente Silvana Medeiros (PSD) assume a cadeira. Ela já havia sido convocada em decorrência do período de licença por saúde. Silvana registrou 1.665 votos no pleito.