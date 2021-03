São Caetano tem 97,1% de probabilidade de rebaixamento

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



13/03/2021 | 00:01



Passadas as três rodadas iniciais do Campeonato Paulista, o que representa 1/4 da primeira fase da competição, ainda pode ser cedo para fazer qualquer tipo de prognóstico. Por outro lado, o desempenho nos compromissos iniciais e as projeções para os próximos jogos podem servir de alerta para o São Caetano. Isso porque, segundo o site Chance de Gol, o Azulão tem 97,1% de probabilidade de rebaixamento de volta à Série A-2. Com um ponto conquistado em nove disputados, o time do Grande ABC amanhã recebe o Corinthians, no Estádio Anacleto Campanella, tentando vencer pela primeira vez na competição. Entretanto, com time montado praticamente do zero e as cotas da Federação bloqueadas por problemas jurídicos, não são poucas as pessoas que apontam os são-caetanenses como um dos degolados ao fim do Estadual.

“Somos bem realistas. O que as pessoas pensam a nosso respeito não podemos mudar. Mas posso mudar o que quero para mim, o que posso fazer. Para quem olha de fora, pelos problemas do passado, pelos problemas políticas, nos dão como possíveis rebaixados, mas temos 12 jogos de 90 minutos”, disse o coordenador geral do São Caetano, Fabinho Félix, antes de o campeonato começar. Agora, porém, restam nove partidas em disputa nesta primeira fase.

As estatísticas apontam que são necessários 12 pontos para escapar do rebaixamento. Nas contas do Santo André, entretanto, é possível que dez sejam suficientes para se manter na elite. Assim sendo, o Ramalhão já teria alcançado 50% da meta, afinal somou cinco pontos até aqui. O Chance de Gol indica ainda que os andreenses têm 41,5% de probabilidade de avançar às quartas de final e 10,2% de cair.

De acordo com a matemática do site, hoje os demais candidatos à degola são, em ordem, Botafogo de Ribeirão Preto (com 44,7%), São Bento (16,6%) e Inter de Limeira (12,8%). Curiosamente, o time limeirense, que divide o Grupo A com o Santo André, aparece com mais probabilidade de alcançar a segunda fase do que o Ramalhão (45,5%), mesmo tendo dois pontos a menos. No outro extremo, são apontados como favoritos à classificação Corinthians (99,3%), São Paulo (98,3%), Mirassol (98,2%) e Ferroviária (96,9%).

SUBSTITUIÇÃO

Em razão da cirurgia pela qual o volante Léo Costa teve de ser submetido após fratura no ombro direito sofrida no jogo contra a Ponte Preta, que tirou o jogador do restante do Paulistão, o Santo André pôde realizar uma mudança na lista de inscritos do campeonato. Assim, ontem a diretoria anunciou a contratação de PH, 29 anos, ex-Paysandu-PA.