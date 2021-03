Trabalhadores da Dataprev suspendem greve após prorrogação de acordo coletivo

12/03/2021 | 19:17



Os trabalhadores da Dataprev decidiram em assembleia suspender a greve que haviam decretado em quatro Estados e no Distrito Federal depois que a empresa prorrogou o Acordo Coletivo de Trabalho de 2020 por mais 60 dias, o que era reivindicado pelo movimento.

Em São Paulo e Santa Catarina, a paralisação nem chegou a começar. Os funcionários de Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte estavam em greve desde segunda-feira, 8, e, no Distrito Federal, desde terça-feira.

Vinculada ao Ministério da Economia, a Dataprev é responsável pelo processamento dos pagamentos de benefícios previdenciários do INSS e, também, pelo auxílio emergencial. Os trabalhadores da empresa pública também estão à frente do sistema online de liberação do seguro-desemprego.

Nos primeiros minutos desta sexta-feira, 12, o Congresso concluiu a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 186/2019, a PEC Emergencial, que reserva R$ 44 bilhões para uma nova rodada do auxílio emergencial a vulneráveis na pandemia.