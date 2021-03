Grêmio dá folga de nove dias para 12 jogadores antes do confronto com o Esportivo

12/03/2021 | 18:40



Paulo Victor, Vanderlei, Victor Ferraz, Kannemann, Paulo Miranda, David Braz, Diogo Barbosa, Lucas Silva, Maicon, Matheus Henrique, Alisson e Diego Souza. Estes são os jogadores do Grêmio que ganharam nove dias de folga e só retornam aos treinos no dia 22.

Com três pontos, fruto da vitória por 4 a 1 diante do Brasil de Pelotas, o Grêmio está em sexto lugar na classificação e volta a jogar, neste sábado, às 20 horas, diante do Esportivo, em Bento Gonçalves. O técnico Renato Gaúcho vai dirigir a equipe, que deverá contar com jogadores experientes, além dos mais jovens.

A formação mais provável para o segundo jogo da equipe no Gauchão deverá ser: Brenno; Vanderson, Rodrigues, Ruan e Cortez; Darlan, Thaciano, Pinares, Guilherme Azevedo e Léo Chú; Isaque.

Enquanto alguns descansam e outros entram em campo, um grupo continua en tratamento médico. São eles: Pedro Geromel, Jean Pyerre, Diego Churín e Pepê. O zagueiro se recupera de lesão no tornozelo esquerdo, o meia e o argentino tratam contusão muscular na coxa direita. O atacante apresenta um problema no quadril.