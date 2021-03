Obituário - 13 de março de 2021

Ademir Medici

13/03/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Carlos Guizo, 92. Natural de Socorro (São Paulo). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Irdes Luperini de Caetano, 88. Natural de Matão (São Paulo). Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 10. Jardim da Colina.

Jovino dos Santos, 86. Natural de Elói Mendes (Minas Gerais). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Severino Alexandre da Silva, 82. Natural de São Joaquim do Monte (Pernambuco). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Armando de Lima, 81. Natural de Iguatu (Ceará). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Milton Santos Menezes, 80. Natural de Iguaí (Bahia). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Ferreira da Silva, 79. Natural de Cedro de São João (Sergipe). Residia no Jardim Elba, em São Paulo, Capital. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Neusa Maria Galhardo, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ana Kandrasovas, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alpina, em Santo André. Dia 10. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Paulo Roberto Polastro, 72. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Socorro da Silva Santos, 70. Natural de Taquarana (Alagoas). Residia em Santo André. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Alves Abrantes, 70. Natural de Guararapes (São Paulo). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luís Rodrigues de Sousa, 68. Natural do Estado do Maranhão. Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Hissão Kiyota, 67. Natural de Flórida Paulista (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 7, em São Bernardo. Memorial Planalto.

Janira Adelaide Bento, 66. Natural de Terra Roxa (São Paulo). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Piedade Elena Crestani Pagiato, 63. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 10. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Ivo José da Silva, 62. Natural de Bonito (Pernambuco). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hélio Evanil Chinelato, 61. Natural de Santo André. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Arquiteto. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Roberto Akishi Fujikawa, 60. Natural de Mirandópolis (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 10. Memorial Planalto.

Expedito de Lima Filho, 55. Natural de Santo André. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Autônomo. Dia 10, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia, Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudio de Souza, 49. Natural de Santo André. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Franklin Delmont Vieira Bispo, 45. Natural de Penedo (Alagoas). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Segurança. Dia 10, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rodrigo Capelotti Maximo, 43. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Empresário. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Henrique dos Santos Petricone de Moraes, 36. Natural de São Bernardo. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Tatuador. Dia 10. Jardim da Colina.

SÃO BERNARDO

José de Oliveira, 83. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Senhor do Bonfim, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Osvaldo Pedro Chica, 82. Natural de Novo Horizonte (São Paulo). Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério Municipal de Borborema (São Paulo).

José Protazio, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

Vicente Severiano Ferreira, 78. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Neusa Luppi, 77. Natural de Santo André. Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires, em Santo André.

Onofre Machado de Araujo, 77. Natural de Guanhães (Minas Gerais). Residia em Guaiansaes, São Paulo, Capital. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Ivani Cândido da Silva, 75. Natural de Jaguarari (Bahia). Residia em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Gregório Dutra, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Josias Gomes da Silva, 66. Natural de Iguaí (Bahia). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Maria de Lourdes dos Santos, 63. Natural de Pedrinhas (Sergipe). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Maria de Lourdes da Silva, 63. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Parque Alvorada, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Maria Rejane da Silva, 44. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Pedagoga. Dia 10, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

SÃO CAETANO

Maria Losinno Lioi, 79. Natural da Itália. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Edezio Braulio Cezar, 84. Natural do Estado da Bahia. Residia na Vila Élida, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.

Idalina Varanelli Trindade, 79. Natural de Jaú (São Paulo). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 10, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Maria Eugênia Rosa Ferreira, 77. Natural de Cananéia (São Paulo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

Anselmo Chico Garçon, 77. Natural de Santo André. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

José Paulo de Morais, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 10. Cemitério Municipal.

Ercilia Beata Cirila Martins, 72. Natural de Piranga (Minas Gerais). Residia no Jardim Maria Tereza, em Diadema. Pensionista. Dia 10, em Santo André. Vale da Paz.

Otacizo Lauriano de Lima, 68. Natural de Pedra Branca (Ceará). Residia no bairro Eldorado. Dia 10. Vale da Paz.

Marilena Vaz de Oliveira Dias, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

Renato Mariano da Silva, 25. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 10. Cemitério Municipal.

MAUÁ

José de Alencar Riul, 89. Natural de Brodowski (São Paulo). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 10. Vale dos Pinheirais.

Elza Francisco de Araujo Souza, 88. Natural de Seabra (Bahia). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 10, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Sebastiana Gonçalves de Almeida Pereira, 82. Natural do Estado do Paraná. Residia na Vila Independência, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Acrisio Teixeira Silva, 81. Natural de São Luís (Maranhão). Residia no Jardim São Judas, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Ana dos Santos, 81. Natural de Jaguarari (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Alcides dos Santos, 79. Natural de Mauá. Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Iracema Courel dos Santos, 75. Natural de Botucatu (São Paulo). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Pinheiro, 70. Natural de Monte Azul Paulista (São Paulo). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 10. Vale dos Pinheirais.

Pedra Pedroso, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Luiz Alberto Pitton, 70. Natural de Bariri (São Paulo). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Geraldo Martins de Oliveira, 67. Natural de Rio do Prado (Minas Gerais). Residia no Jardim Zaíra 4, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Mario de Sousa, 66. Natural de Mauá. Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Edgar José, 62. Natural de Mauá. Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

João Bosco Lopes dos Santos, 61. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no Jardim Feital, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Minervina Soares da Silva Almeida, 59. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Luiz Carlos da Silva Gomes, 48. Natural de Belém (Pará). Residia no Jardim Maria Eneida, em Mauá. Dia 10, em Mauá. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis, em Santo André.

Silvania Fernandes de Souza, 45. Natural de Formoso do Oeste (Paraná). Residia na Vila Nova Mauá, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Erivelton de Souza de Oliveira, 42. Natural de Barra do Mendes (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Edson Cordeiro Galdino da Silva, 31. Natural de Santo André. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Joselar Xavier da Silva, 30. Natural de Jequié (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Célia Pereira Leite, 58. Natural do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.

Edson Aparecido Ariede, 53. Natural de Paraíso do Norte (Paraná). Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.