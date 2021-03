Tarcísio Meira é alvo de ataques na internet e lamenta ocorrido: Por que tanto ódio?

12/03/2021 | 17:11



Na última quinta-feira, dia 11, o ator Tarcísio Meira, de 85 anos de idade, foi alvo de ataques em seu Instagram após compartilhar uma memória com a esposa, Glória Menezes, com quem é casado há 56 anos. O artista publicou uma captura de tela com as ofensas que recebeu.

Velho miserável, tá com o pé no caixão, dizia as mensagens.

De acordo com Tarcísio, os ataques que recebe seguem todos a mesma linha e partem de diferentes pessoas. Podendo ser considerado vítima de idadismo, que é o preconceito com idosos, ele lamentou os ataques recebidos.

Por que tanto ódio? Isso é de entristecer, escreveu o ator, que soma em sua carreira mais de 50 produções televisivas.

Que tristeza, né? Os haters não perdoam ninguém!