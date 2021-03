Kelly Key descobre cálculo na vesícula e precisará se submeter a cirurgia

12/03/2021 | 17:11



Kelly Key usou seus Stories do Instagram na manhã dessa sexta-feira, dia 12, para informar seus seguidores sobre um problema de saúde que descobriu recentemente. Durante uma consulta com sua ginecologista, a cantora se queixou de dores abdominais e após exames, descobriu que estava com um cálculo na vesícula. No caminho para a consulta com um cirurgião geral, ela gravou as publicações na rede social, com a intenção de passar informações para quem possa passar pela mesma situação:

- Apesar de ser uma cirurgia simples, não é nada mais complicado, principalmente porque não está inflamado. Aí talvez eu precise fazer uma cirurgia para não inflamar. Eu estou falando da vesícula. O que é bem contraditório, porque eu tenho uma vida bem saudável.

Kelly então explicou que o problema é genético, já que uma tia da cantora também já apresentou cálculo na vesícula. Foi justamente por esse caso que ela questionou a médica sobre seus sintomas e se não poderiam estar relacionados com a vesícula:

- Tenho um cálculo móvel de 5 milímetros, o que o torna perigosinho. O canal tem mais ou menos esse diâmetro, então uma digestão pouco mais intensa, em que a vesícula precise ejetar uma quantidade maior de líquido, ele pode ficar ali encalacrado. E aí poderia gerar algo pior, gerar quadro de pancreatite, enfim.

Após a consulta com o cirurgião geral, ela contou para os seguidores que precisará fazer mais exames e também que sua cirurgia está marcada para o mês de abril.