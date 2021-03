Gilberto Gil é vacinado contra covid-19 ao som de 'Andar com fé'

12/03/2021 | 16:53



Gilberto Gil, 78, recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 nesta sexta-feira, 12, em Salvador , Bahia. Em comemoração, o cantor compartilhou o momento nas suas redes sociais.

Em um vídeo publicado no seu perfil do Instagram , o artista apareceu recebendo a dose em um posto de saúde ao som de sua música Andar com Fé. "Queremos viver confiantes no futuro", escreveu ele na legenda do post.

"1ª dose da coronavac aplicada pelos atenciosos profissionais do 5º centro de saúde Clementino Fraga aqui em Salvador. Até que todos estejam em segurança, é fundamental que a gente permaneça com o senso de responsabilidade coletiva, fazendo uso de máscaras e álcool em gel e evitando aglomerações", concluiu o artista.

Nos comentários da publicação, diversos amigos, fãs e familiares do artista também comemoraram a imunização. Preta Gil resolveu enaltercer o pai e escreveu: "Meu rei". Já a Flor, filha da Bela Gil, neta do cantor, comentou: "Glória".

Outros cantores também já foram vacinados. Chico Buarque tomou a primeira dose nesta quarta-feira, 10, e também compartilhou nas redes sociais: "Vacinem-se. Viva o SUS!". Caetano Veloso também foi imunizado pela primeira vez no início deste mês: "Sempre acho que vacinar-se é o certo ", compartilhou ele.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais