Correção: Di Maria renova contrato e fica mais um ano no Paris Saint-Germain

12/03/2021 | 16:21



A nota enviada anteriormente contém um erro no primeiro parágrafo. (o PSG é um clube francês e não espanhol). Segue a versão corrigida:

O argentino Ángel Di María renovou por mais uma temporada, até 2022, o contrato que o vincula ao Paris Saint-Germain. O anúncio foi feito pelo clube francês, nesta sexta-feira, em suas redes sociais. O documento prevê também a opção por um segundo ano.

Di Maria, de 33 anos, está no PSG desde 2015, e faz parte do "Quartetos Fantásticos", que conta também com o francês Kylian Mbappé, o brasileiro Neymar e o argentino Mauro Icardi. Depois do canhoto argentino, a diretoria do clube parisiense discute também com Mbappé e Neymar, cujos contratos terminam em junho de 2022.

Um dos jogadores mais regulares do elenco, Di Maria se recuperou de uma lesão muscular e participou de parte do jogo com o Barcelona, no qual o time francês, cim um empate por 1 a 1, se garantiu nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Entre suas atuações mais marcantes está a da semifinal da Liga dos Campeões da temporada passada, na vitória por 3 a 0 sobre o RB Leipzig, quando o argentino marcou um gol e deu duas assistências.

"Sempre disse que o PSG é um clube que recebo muito carinho. Gostaria de terminar a minha carreira na Europa, em Paris", disse em novembro.

A chegada do técnico argentino Mauricio Pochettino no lugar de Thomas Tuchel não afetou a sua importância no grupo do PSG. Di Maria, recentemente, ficou entusiasmado com a possibilidade do seu compatriota Lionel Messi sair do Barcelona e ir para Paris.

Di María soma 104 partidas e 20 gols pelo PSG. Ele é o segundo melhor passador da história do clube, com 99 assistências, superado apenas por Safet Susic (103). Ele ganhou 15 títulos com o PSG, incluindo quatro ligas francesas.