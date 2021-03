Corpo de Léo Rosa é enterrado e amigos prestam homenagem com frase famosa do ator: 'O importante é tá gato'

12/03/2021 | 16:10



O corpo de Léo Rosa foi enterrado na última quinta-feira, dia 11, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde sua família mora. O ator morreu no dia 9 de março após uma longa luta contra o câncer e recebeu homenagens de amigos e colegas de trabalho.

O cineasta Caio Sóh, por exemplo, se despediu de Léo com uma coroa de flores que levava uma das frases mais emblemáticas do artista: O importante é tá gato. Em suas redes sociais, ele escreveu:

Muita luz, irmão

Nos comentários, o ator Pedro Carvalho, que também já trabalhou com Léo, relembrou:

Ele sempre falava isso gravando. Aliás, essa frase foi uma das que aprendi com ele.

Outros colegas de profissão, como Isis Valverde, Marcelo Serrado, Hugo Bonemer e Paloma Bernardi também prestaram suas homenagens nos comentários. O trabalho mais recente do ator foi na novela Amor de Mãe.

Léo Rosa morreu aos 37 anos de idade após uma longa luta contra um câncer nos testículos que acabou evoluindo para uma metástase. Diagnosticado em 2017, ele chegou a fazer 30 sessões de quimioterapia, além de outros tratamentos alternativos.