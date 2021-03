Em conversa com Camilla de Lucas, Carla Diaz admite que pedido de namoro faz parte de estratégia

12/03/2021 | 16:10



Eita! Carla Diaz fez revelações bombásticas em conversa com a amiga Camilla de Lucas. Na madrugada desta sexta-feira, dia 12, a atriz confessou que pensou bastante no jogo ao pedir Arthur em namoro dentro do BBB21, logo após ter retornado para a casa. Como você viu, a artista venceu o paredão falso e ficou dois dias em um quarto secreto, só observando a movimentação dos brothers.

- Mesmo que envolva sentimento, ele deveria ter tido uma postura. E ele não teve, disparou Camilla.

- Não é só sobre sentimento. Amiga, relaxa. Agora confia. Aquilo que eu fiz lá, de falar na frente de todo mundo, Você aceita ser o meu parceiro no jogo e no amor?, foi justamente para deixar claro muita coisa. Calma, admitiu Carla.

A influenciadora digital também criticou a atitude de Arthur de não ter dado o anjo para Carla.

- Nem o próprio cara deu o anjo para você..., apontou.

- Amiga, de verdade, eu já sabia que ele não ia dar o anjo para mim, desde o início. Porque ele está com o Projota desde o início. [...] Vai ter uma postura, porque agora eu vou tratar diferente também, rebateu a atriz.

A eterna Khadija de O Clone ainda contou que duvidou de algumas posturas do namorado.

- Eu sei que é muito difícil a gente entender, porque eu também fiquei nessa incógnita, tentando saber o que se passava na cabeça dele. E de certa forma, eu até cheguei a duvidar de muita coisa que eu ouvia.

E aproveitou para se reafirmar dentro do reality.

- Agora vai mudar, muito. Só escuta o que eu estou te falando. Eu ouvi muita coisa, amiga. Muita coisa mesmo. Eu não vou deixar a minha essência de lado, não vou deixar o meu caráter de lado, mas agora eu vou jogar. Eu já estava jogando. Quando eu tive a atitude de atender o Big Fone, sem querer, foi o meu instinto de jogadora querendo agir.

