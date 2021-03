Carros mais vendidos: Strada assume a ponta e HB20 surge na cola do Onix

Leo Alves

12/03/2021 | 15:48



O ranking provisório de carros mais vendidos em março está mais disputado que muitos campeonatos esportivos. Segundo os dados da Fenabrave, a Fiat Strada é a líder do ranking até aqui, com 4.672 unidades vendidas nesse começo de mês.

Líder geral do mercado há quase seis anos, o Chevrolet Onix precisou se contentar com o segundo lugar. No acumulado de março, o hatch teve 4.156 unidades vendidas. Para piorar a situação, o Hyundai HB20 está em uma crescente e reduziu a diferença para o Onix. Após ultrapassar o Mobi, ele agora é o terceiro com 3.137 carros vendidos até aqui.

Carros mais vendidos: queda do Onix

Este ano começou conturbado para o Brasil em todas as áreas. Dessa forma, era praticamente impossível que o setor automotivo não fosse afetado por conta do agravamento da pandemia de covid-19 e a escassez de peças essenciais para a construção dos veículos.

No caso do Onix, a Chevrolet paralisou a produção do modelo no Rio Grande do Sul, justamente por conta da falta de insumos. Talvez por isso o carro tenha perdido fôlego na liderança, embora ainda haja bastante tempo para ele disputar com a Strada.

Fiat Mobi em alta

Se o Onix vive um momento turbulento, o Fiat Mobi passa por uma grande fase no mercado brasileiro. Quarto colocado no ranking, ele está na disputa pelo terceiro lugar e parece ter encontrado seu caminho no mercado, já que desde o lançamento da versão aventureira Trekking, no fim de 2020, o subcompacto tem crescido em vendas.

A seguir, veja o ranking com os 10 carros mais vendidos durante os primeiros dias de março.

Parcial dos carros mais vendidos em março (dados da Fenabrave)